La bronca de Luis Novaresio por los mensajes que le envían desde el Instituto Patria: “Aflojen con el off”

Mientras el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se prepara para asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura, Luis Novaresio manifestó su bronca con el Instituto Patria, la usina política del kirchnerismo duro, por enviarle mensajes en off the record mientras se encuentra al aire.

“Están enojadísimos, un sector del Instituto Patria nos está mandando mensajes”, dijo Novaresio en relación a la asunción de Rosatti como jefe del cuerpo que nombra y designa jueces, un hecho resistido por el kirchnerismo, que hizo todo lo posible para controlar ese organismo.

“Yo lo que les voy a pedir es que aflojen con el ‘te lo mando en off’, porque no lo voy a leer, me aburrí del off como opción”, dijo el periodista de LN+ durante el pase de su programa, Buen día Nación, con el noticiero que conduce Luis Majul, 8.30 AM, junto a Débora Plager y Marina Calabró.

Y agregó: “Me dicen ‘¿no te acordás que a Rosatti lo eligieron por decreto?’. Sí, claro que me acuerdo. Primero que no fue electo por decreto, sino propuesto por decreto, en una torpeza monumental, y tengo la suerte de haberlo escrito en su momento, luego y fue ratificado por el Senado en el Congreso”.

Sobre la llegada de Rosatti al Consejo de la Magistratura, este domingo la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a criticar a la Corte Suprema y cuestionó a los periodistas que no se ocupaban del tema: “La casta de la que nadie habla”, describió. Como se conoció en estos días, el kirchnerismo amenaza con un juicio político a Rosatti si asume la presidencia del Consejo de la Magistratura, pero no tiene los votos en el Congreso.

En este sentido, Novaresio apuntó contra el Instituto Patria y dijo: “Yo sé que les cuesta respetar las normas y que es una vieja idea, pero el presidente de la Corte Suprema desempata con su voto, es así de obvio. No hay ningún vicio en Rosatti como presidente de la corte”, argumentó.

“Pero el problema no es que perdieron la mayoría donde se designan los jueces, el problema también es que pierden el poder de la caja, el presidente del Concejo de la Magistratura maneja la caja, que es millonaria”, consideró Majul.

“Me cuesta entender que quienes salvaron con el voto de Diana Conti para que no destituyan al juez Norberto Oyarbide sean los mismos que que le pidieron un psicofísico a Carlos Fayt cuando de golpe Juliana Di Tullio se transformó en médica que quería periciar al ministro por viejo”, ironizó Novaresio.

Y cerró con una pregunta dirigida a Cristina Fernandez de Kirchner en alusión a su crítica a la asunción de Rosatti en el organismo que designa a los jueces: “¿La presidenta retuitea a un periodista diciendo una barbaridad y no se pone colorada?”.