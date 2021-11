“Otra vez ganó el kirchnerismo”: la frase de Alfredo Casero que sorprendió a Eduardo Feinmann

El humorista Alfredo Casero se movilizó este lunes a la Embajada de Cuba en la Argentina para protestar contra el régimen y los presos políticos que hay en la isla. Entrevistado por LN+, el actor habló sobre ese tema pero, también, y como era de esperarse, sobre el resultado de las Elecciones Legislativas. En ese sentido, aseguró: “Tuve que apretar los dientes porque largaban olor todas las boletas”.

En diálogo con Eduardo Feinmann, Casero arremetió: “Che, ¿los libertarios dónde están? Los de Espert, los de Milei... tendrían que estar acá libertando. Los que están acá están pidiendo por gente muerta, que están torturando, y del otro lado la policía cuida a la misma gente de siempre”. “Es hasta romántico hablar de esta basura, pero son asesinos”, lanzó.

Alfredo Casero: "Voté en contra de los ladrones, pero sin un corazón de nada"

Por su parte, criticó a las organizaciones de Izquierda. “Estamos del lado de los ciudadanos cubanos que están en contra de la dictadura que se está viviendo en Cuba. A unos 50 metros están los movimientos sociales de izquierda que vienen a apoyar lo que sucede allá”, aseveró.

“¿Y sobre las elecciones?”, quiso saber Feinmann. “Tuve que apretar los dientes porque largaban olor todas las boletas. Voté en contra de los ladrones pero no me mueve nada”. Luego, dijo: “Los números los teníamos maso menos claros todos. Igualmente pienso que otra vez ganó el kirchnerismo”. Ante eso, el periodista se sorprendió e indagó por qué.

“Hay un montón de pequeñas colectoras que pueden hoy decir que no, pero mañana no sabemos. Hay una gran movida en todos lados, en todo el espectro político, y ninguno está demasiado alejado de toda la corporación: de los medios, de la gente que les da de comer a la política para que aparezcan y desaparezcan otros. A mí ninguno me dice nada”, subrayó.