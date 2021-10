Pablo Rossi, sobre el amenazante mensaje de Aníbal Fernández a Nik: “¿No volvían mejores?”

Este lunes, en su programa Hora 17, Pablo Rossi se refirió al mensaje amenazante que le envió a través de Twitter el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, al dibujante y humorista de LA NACION, Nik. El periodista definió la conducta del funcionario como “un apriete” y se preguntó: “¿Esto es que volvían mejores?”.

En Hora 17, por LN+, el conductor dedicó unos minutos para hablar “de lo que pasó con Aníbal Fernández, Nik y el colegio ORT”. Rossi introdujo el tema diciendo que Fernández era “el protagonista de la jornada”, pero no “por un operativo de seguridad”, sino por “una bravuconada, por haber apretado a un dibujante: a Nik”.

Rossi sobre el mensaje de Aníbal Fernández a Nik: "¿No volvían mejores?"

El periodista hacía referencia al intercambio de mensajes entre Nik y Fernández que comenzó hace tres días cuando el humorista gráfico publicó un tuit en su cuenta en el que hacía una crítica a los regalos que estaba haciendo el Gobierno a la gente -heladeras, garrafas, viajes de egresados- con la intención de remontar la derrota electoral sufrida por el oficialismo en las PASO de septiembre pasado.

Dos días después, el 10 de octubre, el ministro de Seguridad tomó ese posteo del dibujante y le respondió con el siguiente mensaje: “Muchos colegios y escuelas de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio Ort. ¿La conocés? Sí que la conocés, ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito: ¿la conocés?”.

Lo que se supo después es que Nik lleva a sus hijas a esa escuela porteña, por lo que el mensaje del ministro fue tomado por el propio humorista como “un tuit persecutorio” y una “amenaza velada”.

Luego de dar a conocer estos hechos en su programa, Rossi se refirió al accionar de Aníbal Fernández. “Es una bravuconada, un apriete, una amenaza”, señaló.

El tuit intimidatorio con el que Aníbal Fernández le respondió a Nik Twitter / @fernandezanibal

“Nik trabaja hace 30 años como dibujante político, humorista en LA NACION y hoy dijo sentir miedo. Miedo, no por él, sino por sus hijos. Por este personaje, que ha vuelto al Gobierno, que ha vuelto al poder, para darle volumen político”, continuó el periodista.

“Me dicen que hace instantes Nik ha hecho un hilo y acaba de subir un dibujo a sus redes. ‘Ministro: con nuestros hijos, no’ -agregó Rossi mientras en pantalla aparecía el dibujo realizado por el humorista-. Algo que hacemos nosotros, lo hacemos nuestro, la solidaridad absoluta con Nik, contra el patoterismo”.

A continuación, el conductor de LN+ se refirió al funcionario. “¿De qué se jacta Aníbal Fernández? ¿De conocer dónde van los hijos de Nik? ¿Tiene información de inteligencia y la usa para amedrentar críticos del gobierno? ¿Qué es esto? ¿Esto es que volvían mejores? ¿Esta es la moderación? ¿Es la campaña del ‘Sí'?”, se preguntó.

Luego el conductor de Hora 17 aclaró que, según su información, el colegio ORT “hace tres años que no recibe subsidios del estado”, por lo que tampoco sería certero el dato dado por Fernández en su tuit.

“¿Cuál sería la idea? -continuó Rossi-. La Argentina tiene problemas de inseguridad donde uno se lo imagine ¿Tanto tiempo tiene Aníbal de ocuparse de un crítico del gobierno para responder por redes sociales?”

A continuación, se refirió a Fernández junto con el Jefe de Gabinete Juan Manzur como “las caras nuevas con las que el gobierno pretende remontar la derrota del 12 de septiembre”.

“O estos dos señores tienen algo que nosotros no reconocemos a simple vista o creo que el diagnóstico que tiene el gobierno sobre cuáles serían las señales para mejorar su imagen no estarían calibradas, no habrían entendido demasiado”, concluyó Rossi.