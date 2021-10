Aníbal Fernández habló con la gobernadora Carreras y analiza si interviene ante los ataques mapuches

El horario del llamado, apenas pasadas las 7.30, sorprendió al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Alertada por la sucesión de ataques en su territorio atribuidos a integrantes de la comunidad mapuche , la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, informaba al ministro sobre una situación que amenaza, otra vez, con desbordarse. La respuesta del ministro, más allá del gesto de atenderla y escucharla, fue la de “analizar” la situación planteada , y llegado el caso plantear métodos y estrategias de acción.

A diferencia del combate contra el narcotráfico en Santa Fe, donde de manera veloz se decidió el envío de más de 500 efectivos para reforzar las zonas complicadas como Rosario, en el caso de las agresiones mapuches (el incendio de un centro turístico en El Bolsón, y la quema de una propiedad) el ministro decidió tomarse un tiempo más . “No es lo mismo si se trata de jurisdicción nacional o provincial. Nos pusimos a disposición de la gobernadora para seguir trabajando, la puerta quedó abierta aunque aún no se asumió ningún compromiso ”, afirmaron desde el Ministerio de Seguridad, cuidadosos al plantear el conflicto de manera diferente a la de su antecesora en el gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich.

Incendiaron un campamento de vialidad provincial en Río Negro

“Si fueron al Sur y en una situación con los mapuches la única forma que le encontraron fue agredirlos y llevarse un muerto, no me expliques nada, no es el camino que yo elijo”, aseguró Fernández, en diálogo con El Destape Radio, la semana pasada. Se refería a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el activista de la causa mapuche que fue noticia durante la gestión de Mauricio Macri.

Sin descartar del todo la estrategia llevada adelante por su antecesora directa, Sabina Frederic, quien conformó una mesa de diálogo que no logró resolver los recurrentes ataques y tomas de mapuches a propiedades y predios, Fernández pretende ir con cuidado. “No enfrentamos estos temas en nuestro paso anterior por el ministerio”, recordaron cerca de Fernández, quien tendrá abocadas en este tema a dirigentes de su confianza, como la exlegisladora porteña Silvia La Ruffa y Mercedes La Gioiosa, una “todoterreno” designada secretaria de Seguridad en la nueva gestión.