Nik denunciará a Aníbal Fernández por un mensaje amenazante: “Se metió con mis hijas”

Hace tres días, Cristian Dzwonik, mejor conocido como “Nik”, había criticado algunas de las medidas económicas que tomó el gobierno de Alberto Fernández tras la derrota electoral. Como respuesta, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, citó el mensaje del historietista y se refirió a los subsidios que recibe la escuela ORT con un mensaje que la mayoría no entendió, pero que a la luz de los hechos terminó siendo inquietante: “¿La conocés? Sí que la conocés o te hago un dibujito”, puso Fernández.

El asunto es que a esa escuela asisten las hijas del creador de Gaturro, con lo que lo escrito por el ministro fue considerado por Nik como una “amenaza ‘velada’”. En diálogo con LA NACION, el dibujante, que publica en este medio desde hace años, anticipó que irá a la Justicia.

La secuencia se inició con un cuestionamiento del artista al Gobierno por las medidas económicas. “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”, escribió Dzwonik, en su cuenta de Twitter.

Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT.

¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito?

Excelente escuela lo garantizo.

Repito… ¿Lo conoces?https://t.co/tNHkDcSeP1 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 10, 2021

Quien recogió el guante fue el nuevo titular de la cartera, quien aún no cumplió su primer mes en funciones. “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT”, indicó Fernández, en relación con el tuit de Nik.

Sin esperar una respuesta de Nik, el ministro se contestó a sí mismo e insistió con los interrogantes sobre la casa de estudios a la que asisten sus hijas: “Sí que la conocés… ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito… ¿Lo conocés?”.

Frente a los últimos tuits, Nik denunció estar alarmado por los mensajes del exinterventor de Río Turbio. “El ministro de seguridad Aníbal Fernández me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro que debe dar ‘SEGURIDAD’ a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo”, comunicó.

Y agregó: “El rector del colegio ORT confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa. Horas después, Aníbal Fernández, que me menciona en su Twitter, pero me tiene bloqueado, borró su tweet”. A pesar de lo que sostuvo Nik, el tuit del titular de Seguridad sigue en su cuenta personal.

El rector del colegio Ort confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa.

Horas después @FernandezAnibal, que me menciona en su twitter pero me tiene bloqueado, borró su tweet. pic.twitter.com/UjLU8Q5LjR — Nik (@Nikgaturro) October 11, 2021

En diálogo con LA NACION, Nik confirmó que este martes hará una denuncia contra el ministro Fernández. “A partir de mañana, que es día hábil. Es un tema serio, no solo por mí sino por todos los ciudadanos de a pie. No es lo mismo luchar contra cualquier persona que con un ministro de Seguridad”, dijo el historietista.

“Siempre he recibido ataques y amenazas del Gobierno, también de los medios ultrakirchneristas. Pero lo que me asustó esta vez es que se metan con tus hijos. Tengo dos hijas que van a la ORT. Justo el ministro de Seguridad produce inseguridad un día feriado”, le indicó Nik a este medio.

“Aníbal Fernández es un profesional de esto. Pero para los q no estamos acostumbrados… Yo nunca ocupé un cargo público, para mí no es normal que se metan con los hijos. Divulgar datos privados es una pelea del Estado con ciudadanos de a pie. Ejercer violencia psicologica desde el Estado me dejó temblando”, agregó.

Además, sostuvo: “Ese tufillo clasista que pone en el tuit como si un colegio viniera a introducir la variante delta a la Argentina, como diciendo ustedes que pueden bajar al exterior. También hay un tufillo antisemita del fanático promedio: por Alberto Nisman, por la AMIA. Este gobierno tuvo actitudes que rozan el antisemitismo”.

Críticas de la oposición

La titular de Pro, Patricia Bullrich, fue una de las primeras en repudiar el tuit de Fernández contra Nik. “Esto se llama ESCRACHE ministro Aníbal Fernández, por una opinión de Nik. ¡Retráctese YA y le advierto #ConLosChicosNo!”, escribió Bullrich, en Twitter.

El diputado por Mendoza Alfredo Cornejo, también cuestionó los hechos. “El ministro Aníbal Fernández debe retractarse y pedir disculpas por la amenaza contra Nik. Es inadmisible que un funcionario público utilice datos personales de un ciudadano para agredirlo”, escribió el exgobernador de Mendoza.

Por su parte, la diputada Graciela Ocaña criticó la situación y llamó “ministro de Inseguridad” a Fernández. “Volvieron peores, no solamente es un machirulo, también amenaza a un ciudadano que solo dijo lo que pensaba. Mi solidaridad con Nik, vamos a presentar un proyecto repudiando la actitud del ministro de la Inseguridad y el apriete, Aníbal Fernández #ConLosChicosNo”.

“El ministro de Seguridad amenaza veladamente a quien critica acciones de gobierno. Exhibe información de la vida privada dando a entender que los hijos de Nik con quien me solidaricé van a ORT. Seguramente me amenace a mí también. Estamos acostumbrados en la familia”, tuiteó el diputado Waldo Wolff.

El diputado Fernando Iglesias también lo cuestionó: “El ministro de seguridad de la Nación apretando a ciudadanos privados con información sobre sus vidas. Pero los fascistas son los otros… Mi solidaridad con Nik. Volvé al baúl, Aníbal Fernández”.

Esto se llama ESCRACHE Ministro Anibal Fernandez, por una opinión de @Nikgaturro. Retráctese YA y le advierto #ConLosChicosNo ! https://t.co/nPWRGkhgog — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 11, 2021

El Ministro @FernandezAnibal debe retractarse y pedir disculpas por la amenaza contra @Nikgaturro . Es inadmisible que un funcionario público utilice datos personales de un ciudadano para agredirlo. https://t.co/0p2zTbXGZK — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 11, 2021

Volvieron peores, no solamente es un machirulo, también amenaza a un ciudadano que sólo dijo lo que pensaba. Mi solidaridad con @Nikgaturro, vamos a presentar un proyecto repudiando la actitud del Ministro de la Inseguridad y el apriete, Aníbal Fernández. #ConLosChicosNo https://t.co/dvctJ3mffX — Graciela Ocaña (@gracielaocana) October 11, 2021

El ministro de seguridad amenaza veladamente a quien critica acciones de gobierno. Exhibe información de la vida privada dando a entender que los hijos de @Nikgaturro con quien me solidarice van a ORT.

Seguramente me amenace a mí también. Estamos acostumbrados en la familia. pic.twitter.com/Oa6IOQqSv8 — WW (@WolffWaldo) October 11, 2021

El ministro de seguridad de la nación apretando a ciudadanos privados con información sobre sus vidas.

Pero los fascistas son los otros…



Mi solidaridad con @Nikgaturro

Volvé al baúl @FernandezAnibal pic.twitter.com/Y8TE30i7tS — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 11, 2021

El Ministro de Seguridad debe renunciar. Es su responsabilidad cuidar a los argentinos. No amenazarlos, no apretarlos, no intimidarlos. Queda claro que Aníbal Fernández no está a la altura del cargo. Lo que hizo con @nikgaturro es canallesco. Pida disculpas y renuncie. https://t.co/FSnfzPUvee — Gerardo Milman (@gmilman) October 11, 2021

Repudio las amenazas y me parece muy grave que surjan del Ministro de Seguridad. No podemos permitir que para callar al que opina diferente se utilice información sobre sus hijos. Mi solidaridad con @nikgaturro. https://t.co/Gz4fM6S69N — Cristian Ritondo (@cristianritondo) October 11, 2021