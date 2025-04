Discurso por Malvinas | Bullrich dijo que Milei no quiso hablar de la “autodeterminación” de los isleños

Tras el vendaval que causó el discurso del presidente Javier Milei el miércoles durante el acto por Malvinas que encabezó en la Plaza San Martín de Retiro, cuando dijo que esperaba que los isleños “prefieran ser argentinos” sin usar “la disuasión o el convencimiento para lograrlo”, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a respaldar al mandatario y dijo que esto no implica un giro en la política exterior que busque reconocer la autodeterminación de los habitantes de Malvinas, como le achacaron a Milei desde la oposición luego de su alocución.

“Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace por los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”, sostuvo el Presidente en el Día del veterano desde la ciudad de Buenos Aires, debido a que decidió no viajar a Ushuaia al acto central, del que participó su vice, Victoria Villarruel.

Milei durante su discurso en Retiro Ricardo Pristupluk

Las expresiones desataron un escándalo con la oposición completa -desde el peronismo, el radicalismo, la Coalición Cívica y otros actores- que cuestionaron la frase presidencial y plantearon que de esta forma Milei reconocía el derecho a la autodeterminación de los isleños, que no es avalado por la Argentina y por la mayor parte de la comunidad internacional por haber en las islas una ocupación ilegal y por el reclamo de soberanía de décadas.

Según Bullrich, Milei buscó marcar que existió en la Argentina “un fracaso enorme” en las negociaciones por este tema. “En varios momentos históricos, la Argentina estuvo cerca de buscar una solución, inclusive antes de la guerra, y después el piripipí, el verso político, hizo que se reivindicara mucho y se gritara mucho pero nunca se logró ningún objetivo. Era para la tribuna”, introdujo Bullrich.

“ Creo que lo que dijo [Milei] no tuvo que ver con un concepto de autodeterminación o no, lo que dijo fue un concepto de ‘a la Argentina van a querer venir todos cuando sea una gran potencia’. Como hoy mucha gente de Centroamérica, Latinoamérica o argentinos quieren ir a Estados Unidos o se van a vivir a países donde sienten que tienen un mejor desarrollo... Entonces, es decir, cuando seamos primera potencia no va a haber ni que poner en discusión el tema. Lo que hace el Presidente es decir ‘la discusión que hoy tenemos respecto a qué va a pasar es una discusión que no ha tenido avances de ningún tipo, al revés, ha tenido hasta retrocesos; y si la Argentina es un país con bienestar, con trabajo, con buenos sueldos, con seguridad, la gente va a querer venir y ahí también los que habitan las Malvinas’. Me parece que lo dijo en un sentido de ejemplaridad, no de que esta es la política internacional del Gobierno, así lo tomé yo estando ahí”, indicó, en Cadena 3 Rosario, para defender a su actual jefe político.

Además, la ministra de Seguridad consideró que en algún momento los argentinos tendrán que definir cuál es la postura a tomar sobre Malvinas, esto pese a que ya hay un consenso en cuanto al reclamo de soberanía en las instancias internacionales y al no reconocimiento de la presencia de Inglaterra en las islas. “En algún momento los argentinos tendremos que discutir cuál es el camino. ¿El camino es el no diálogo? ¿El camino es el diálogo? ¿Cuál es el camino con las Malvinas? ¿Es el grito o la efectividad? ¿O la contundencia de lograr algo? Creo que por ese camino fue el Presidente y también por el de mostrar el fracaso”, marcó Bullrich y concluyó: “Hasta ahora gritamos, gritamos, gritamos, pero solo se consiguieron cosas cuando se avanzó concretamente sobre propuestas. En la década del 90, pero también antes de las Malvinas [de la guerra], la Argentina estaba bastante avanzada en las negociaciones con Inglaterra para lograr un estatus especial de las Malvinas”.

De momento, el Presidente no ahondó sobre su discurso. El miércoles por la noche fue nuevamente cuestionado en las redes porque, tras los aranceles que determinó el mandatario estadounidense, Donald Trump, Milei compartió la canción Friends Will be Friends, de la banda inglesa Queen. El líder libertario quiso celebrar que el país solo recibió una carga de 10%, la mínima dentro de las que estableció el republicano.

LA NACION

