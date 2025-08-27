Patricia Bullrich responsabilizó al intendente de Lomas de Zamora por los incidentes y dijo que fueron organizados

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, se refirió a los incidentes en Lomas de Zamora, en lo que la caravana presidencial fue agredida, y responsabilizó a la intendencia. Aseguró que el secretario de Seguridad del municipio estuvo involucrado, sostuvo que fue un “ataque organizado” y apuntó contra el kirchnerismo: “Se desesperan por la pérdida de poder”.

“El Presidente fue a hacer una recorrida por Lomas de Zamora con todo el derecho que la democracia le da a una propuesta política. Estaba el secretario de Seguridad de Lomas agitando. También el concejal Claudio Morell estuvo ahí. Hay barrabravas de Temperley detenidos, que trabajan en el municipio, y un miembro de la hinchada de Arsenal, que además tienen derecho de admisión”, explicó en LN+ y sentenció: “Tenemos metida a la intendencia, una de las que tuvo uno de los intendentes más corruptos de la historia [en referencia a Martín Insaurralde]”.

Además continuó: “Destacamos el rol de la Policía de la provincia porque se puso como escudo entre el Presidente y las hordas que tiraron piedras. Hubo total y absoluta participación del kirchnerismo y sectores de la izquierda. Un miembro de HIJOS fue detenido. Es toda una organización política cuyo único objetivo es impedir. Nos tiran piedras en la calle, en el congreso, en la caravana. Intentan sembrar un clima de caos y violencia. Quieren un escenario en el que los únicos que pueden gobernar son ellos”.

"La campaña del kirchnerismo es violencia total y absoluta": Bullrich, sobre la agresión a Milei

Bullrich acusó a Morell de incentivar las agresiones por publicar un flyer llamando a “voltear” al jefe de Estado y aseguró: “Están desesperados por la pérdida de poder, se nota por la violencia que tienen”. Además respondió a las declaraciones de Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, quien tildó de “casta” a Milei por ir al municipio por primera vez desde que gobierna en época de elecciones, y contestó: “Él es el primer responsable de lo que pasó hoy. Lomas de Zamora no es de él, el Presidente puede ir a hacer lo que crea. No es un feudo. Se delata solo”.

La ministra, a su vez, destacó la reacción de la Policía federal y la provincial tras los incidentes y remarcó: “Se interpusieron con los tirapiedras violentos. La caravana se desvió y los efectivos quedaron bloqueando como barrera. Lo destacamos porque protegieron al Presidente, que es la institucionalidad del país. Había fuerzas federales a lo largo del trayecto pero era muy largo y hubo que cortarlo. También, en distintos anillos, estuvo la provincial. Pero la protección del Presidente la hace la custodia personal”.

La caravana de Milei durante los incidentes. Natacha Pisarenko - AP

“No hay que criticar lo que hizo la custodia o la Policía, sino cómo puede ser que en una campaña electoral tiren lo que tiraron hoy. Eran pedazos de piedras. ¿Es una campaña o una guerra?“, cruzó.

También explicó cómo se vivieron los incidentes desde el vehículo y contó que la custodia abrió un material de protección de Milei -mantas que protegen a los primeros mandatarios de posibles ataques-. “Sirvió para parar las piedras que estaban tirando. Una rozó la cabeza del Presidente. De hecho la corrió, sino le hubiese pegado de lleno”.

A modo de cierre, Bullrich comentó que uno de los partícipes de los incidentes intentó subirse a la camioneta que transportaba a Milei, su hermana y algunos candidatos de La Libertad Avanza, y que, por tal motivo, la Policía empujó a la gente. Además acusó que militantes le pegaron a una mujer que estaba en el lugar y manifestó: “Hubo un nivel antidemocrático absoluto. No va a pasar que nosotros no tengamos contacto con la sociedad“.