Día 61 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este miércoles 29 de abril en su 61° día de guerra. El ejército israelí afirmó haber encontrado un túnel de dos kilómetros de Hezbollah y la ministra de Medio Ambiente del Líbano acusó al ejército de Israel de cometer “un acto de ecocidio”. Estados Unidos estudia la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Trump desafía a Irán a negociar mientras su canciller viaja a Moscú para reunirse con Putin.

desafía a a negociar mientras su canciller viaja a Moscú para reunirse con Putin. La ministra de Medio Ambiente del Líbano acusó al ejército de Israel de cometer “ un acto de ecocidio ”

” El embajador de Rusia ante la ONU defiende a Irán y compara a los países occidentales con piratas.

Trump manifestó que escuchará la última propuesta de Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz Li Rui - XinHua

Un ataque israelí de doble impacto mata a cinco personas en el sur del Líbano.

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

Transeúntes pasan por el costado de una imagen del martirizado ayatollah Khamenei ATTA KENARE - AFP