A qué hora y cuánto durará la presentación de Manuel Adorni en el Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asistirá este miércoles al Congreso de la Nación para brindar su informe de gestión ante los diputados, un evento que ocurre en un contexto de expectativa política, ya que el integrante del Poder Ejecutivo romperá el silencio tras un mes de investigación penal sobre su patrimonio personal y a más de treinta días de su última conferencia de prensa.

La presentación del funcionario oficialista iniciará a partir de las 10.30 y tendrá una duración de “poco más de una hora”, según informó LA NACION.

El discurso institucional tendrá como eje central los logros económicos y la estabilidad macro del Gobierno, además de las reformas ya implementadas y las pendientes de ejecución. Tras finalizar esta alocución, el funcionario deberá responder tres tandas de preguntas formuladas por los legisladores de la oposición. Las autoridades de la Cámara baja, encabezadas por Martín Menem, estiman que la sesión completa durará al menos seis horas .

Los hermanos Milei y Manuel Adorni, en el Congreso Soledad Aznarez

Para esta jornada, el Gobierno dispuso un operativo de respaldo total, ya que el funcionario estará acompañado por el presidente Javier Milei y la secretaria general, Karina Milei. La presencia de la cúpula libertaria busca mostrar unidad política durante esta instancia de rendición de cuentas.

El trabajo de preparación para esta cita demandó varias semanas, ya que Adorni confeccionó su discurso y las respuestas a las 4800 consultas enviadas previamente por los diputados.

Desde el Gobierno relativizaron la cifra al señalar que “menos de la mitad” de los interrogantes son originales, ya que “muchísimas están repetidas”, según consignó LA NACION. El jefe de Gabinete realizó el ensayo general de su exposición este lunes por la mañana dentro del recinto con las instalaciones vacías.

El equipo que trabajó en el armado de la presentación incluyó a su jefa de Gabinete, Aimé “Meme” Vázquez, el secretario de Comunicación, Javier Lanari, el subsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Ignacio Devitt, y Federico Esteban Sicilia, el nuevo secretario de Coordinación Legal y Administrativa.

Manuel Adorni TOMAS CUESTA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La expectativa se centra en si el funcionario responderá sobre las causas judiciales vigentes que involucran a la gestión. El informe llega a cincuenta días del comienzo de las revelaciones sobre sus viajes y patrimonio, los cuales derivaron en la investigación judicial en curso.

Asimismo, el recinto se prepara para consultar sobre otras cuestiones sensibles, tales como las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, conocida como Andis, y la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA.