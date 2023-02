“Pequeña venganza”: la picante teoría de Luis Majul sobre la posible candidatura de Alberto Fernández a la reelección

escuchar

La semana pasada, el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, apuntó contra la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, quien asumió tras la renuncia en octubre pasado de Elizabeth Gómez Alcorta. “Está en manos de una chica que es lesbiana. Creo en la libertad individual, en el derecho a la felicidad. Voté todas las leyes de la igualdad. Pero, si es el Ministerio de la Mujer, podrían haber puesto a una mujer y haber hecho una declaración coherente”, descargó el exsenador, en el marco de la sentencia por el crimen de Lucio Dupuy.

Ante las polémicas declaraciones, el presidente de la Nación Alberto Fernández expresó su apoyo a la funcionaria, a través de su perfil de Twitter. “Orgulloso, Ayelén Mazzina, del trabajo que estás haciendo. Las mentes cerradas no admiten la transformación positiva que ha vivido nuestra sociedad. Queremos más democracia, más derechos y más respeto en la diversidad”, escribió. Y cerró: “Los dinosaurios ya van a desaparecer, diría Charly García”.

El periodista Luis Majul se hizo eco de esta publicación y, junto a Luis Novaresio y Marina Calabró, este lunes en LN+, cuestionaron si Fernández sumará su candidatura en las Elecciones presidenciales de 2023: “¿De verdad se postula a la reelección?”, indagó Majul en el pase de los programas 8.30 AM con Buen día Nación. “Para mí, está jugando y es una pequeña venganza después de todo el daño que le hizo Cristina [Fernández de Kirchner], como diciendo: ‘Me arruinaste desde el primer día y ahora me vas a sufrir’”, se respondió el conductor de La Cornisa.

En tanto, Calabró advirtió que, en su opinión, Fernández “va en serio”. “Luis le pone una racionalidad que no sé si el Presidente tiene”, adhirió, entre risas. Novaresio apuntó que está de acuerdo en que el actual líder de la Argentina tiene intención de ser reelegido. “Sí, todos quieren serlo. Cristina tiene miedo de que la derrote y tener una derrota histórica. Alberto Fernández no sé ya de qué tiene miedo, pero, si tiene dos dedos de frente, no se presenta. [Mauricio] Macri debe calcular que la segunda vuelta la pierde. Y después está el factor [Javier] Milei. Puede pasar cualquier cosa”, destacó.

Fechas clave de las Elecciones 2023

Este año se celebrarán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), las elecciones generales y, en caso de ser necesario, un ballotage o segunda vuelta. El cronograma electoral más detallado se dará a conocer a partir del mes de marzo, que está a cargo de la Cámara Nacional Electoral (CNE). En tanto, se precisaron algunas fechas clave para los próximos meses.

Por un lado, la inscripción de alianzas estará vigente hasta el 14 de junio. En esta instancia, el oficialismo y la oposición deberán presentar sus opciones de coalición y, el 24 del mismo mes, se deberán presentar los precandidatos nacionales a senadores, diputados, presidente y vicepresidente.

En tanto, si se llegaran a celebrar las PASO, sería el domingo 13 de agosto. Su realización estuvo en duda hasta el cierre de sesiones ordinarias del Congreso, ya que se presentó un proyecto para derogarlas, ante el gasto económico que significan y la repetición de sus candidatos en las elecciones generales por parte de la mayoría de los partidos. El 15 de mayo cerrará la convocatoria para estas elecciones, por lo que puede mediar cualquier cambio hasta esa fecha.

