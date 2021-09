“Se pudrió todo”: el duro editorial Jony Viale sobre la crisis en el Gobierno

Este miércoles, Jonatan Viale analizó las múltiples renuncias que presentaron los ministros del Gobierno de Alberto Fernández. Para el conductor de +Realidad (LN+) está pasando algo “muy grave en la Argentina” y “el kirchnerismo está transformando la paliza electoral en una crisis de gobernabilidad”, donde se juega con actores que “parecen nenes que si no ganan la pudren”.

“El kirchnerismo no sabe perder. ¿Qué pasó en 2015? Cristina perdió y no quiso entregarle la banda a Mauricio Macri. ¿Qué pasa ahora? El kirchnerismo perdió en 17 provincias del país y le hizo un golpe palaciego al presidente Alberto Fernández. ¿Qué quiere Cristina [Kirchner]? Que rueden cabezas. ¿Qué cabezas? Principalmente dos: Santiago Cafiero y Martín Guzmán”, comenzó diciendo el conductor.

Cabe recordar que este mediodía el presidente Fernández no solo ratificó a Guzmán en el cargo como ministro de Economía, sino que “lo sentó al lado y le pidió que hable adelante del círculo rojo petrolero argentino”. Y según sostuvo el conductor, “Cristina contestó ordenando a todos sus funcionarios que presenten su renuncia”.

Carnicería en Casa Rosada. El editorial de Jonatan Viale.

De acuerdo con el periodista, el mensaje de la vicepresidenta para Alberto era: o echás a Cafiero y Guzmán o le vaciaban el gabinete. “¿Cómo se llama el cuento? Golpe palaciego. Lo mismo que Cristina le hizo a Daniel Peralta en Santa Cruz en 2012. Lo puso a Peralta, un monigote suyo, un delegado, una marioneta. No le gustó cómo funcionaba y entonces le vació el Gabinete. Si fuera por la vicepresidenta deberían estar afuera ya del Gobierno Cafiero, Guzmán; Miguel Pesce (BCRA) Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo); Claudio Moroni (ministro de Trabajo); Felipe Solá (Canciller); Sabina Frederic (ministra de Seguridad) y Matías Lammens”, dijo el periodista.

“¿Cuál es el razonamiento de CFK? Alberto ya tuvo dos años para gobernar; gobernó con su gente y fracasó. Ahora me toca gobernar a mí, intervención del Gobierno; es el momento de militantes”, aseveró. En ese sentido afirmó que ya hubo muchos avisos que Alberto no quiso escuchar. Primero le dijo que hay funcionarios que no funcionan. Después, los ministros que tengan miedo que busquen otro laburo, pero las advertencias siguieron.

“Este jueves, previo a las elecciones, Cristina dijo: ‘Los funcionarios tienen que ser tercos, no tienen que bajar los brazos ante el mínimo impedimento’. Tres amenazas, tres avisos, tres advertencias y tres mensajes. Alberto, tenés que cambiar el gabinete. Como no escuchó, entre el lunes y ayer apareció el coro kirchnerista duro a avisarle al Presidente que se pudría todo”, agregó.

En ese sentido sostuvo que el mensaje es de “radicalización” y menos moderación, diálogo, más pelea con los medios, más retenciones al campo, más pelea con el capital, más Vicentín, más emisión [monetaria], más pelea con la Justicia. “Todo al revés, de lo que votó la gente el domingo”, extendió.

Para el periodista, la desesperación los puede volver locos. “Cuando estás desesperado tomás malas decisiones. La gente el domingo votó menos plan social y más trabajo, menos IFE y más sueldo, menos cuarentena y más vacunas, menos gritos y más diálogo, menos impuestos y más inversión, menos polenta y más carne. Menos paco y más escuelas abiertas. Menos narco y más gendarmería. El mensaje es clarísimo, pero son tan rudimentarios que no lo están entendiendo”, especificó.

“Lo que está proponiendo el kirchnerismo duro es acelerar contra el hielo gigante, pero no es solo eso. Cafiero cree que el 41% de la Argentina votó a Juntos por el Cambio por el periodismo. No, hermano, votaron a JXC porque es el voto útil para castigarlos a ustedes. Son los vehículos para canalizar la angustia, la tristeza y la bronca que siente la gente con ustedes”, señaló.

Por último enfatizó sobre que la sociedad argentina “está tan decepcionada” porque resultaron ser el partido de los privilegios”. “Son el partido conservador de la oligarquía VIP. Asados vip para Moyano; vacunas vip para Zannini, hospitales vip para Mayra Mendoza; cumpleaños vip para Fabiola Yáñez; jubilaciones vip para Zaffaroni. La destrucción total de la identidad del peronismo, el partido que combate los privilegios resultó ser el partido de los privilegios”, enumeró.

Y cerró diciendo que como el kirchnerismo no sabe perder, parecen nenes chiquitos que “no se aguantan la derrota y apagan la computadora, si no ganan, la pudren y lo que estamos viviendo justo ahora es eso: se acaba de pudrir todo en la Argentina por culpa de Cristina Fernández de Kirchner”.