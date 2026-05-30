Interna en Otro día perdido: el incómodo cruce entre Mario Pergolini y Rada

La relación laboral entre Mario Pergolini y Agustín “Rada” Aristarán estaría cada vez más tensa, según dieron a conocer este viernes en Intrusos (América TV). Al parecer, el inicio del conflicto se dio luego de que el humorista solicitara ausentarse gran cantidad de días de la grabación de Otro día perdido, el ciclo televisivo que realizan juntos por la pantalla de eltrece. Los motivos serían los ensayos y posterior estreno de la obra Charlie y la fábrica de chocolates, que lo tendrá como protagonista central.

“Ayer contamos un poco. Había un poco de malestar entre Mario Pergolini y Agustín Aristarain, su colaborador, ganador del Martín Fierro a Mejor Labor Cómica, porque a partir de la semana que viene Rada se iba a tomar varios días. Primero se estuvo tomando días por ensayo y, a partir de la semana que viene, días porque empieza su espectáculo Charlie y la fábrica de chocolates", recapituló Adrián Pallares.

Incluso, recordaron que en vivo Pergolini le tiró a su compañero de trabajo algunos palitos por sus reiteradas ausencias. “Ayer Mario Pergolini, al aire, ya le pasó factura. O sea, algo que venía como por abajo, subterráneamente; ya ayer al aire entre chiste y chiste, ya se lo dijo a Rada”, señaló el periodista.

Rada habla de su tenso cruce con Pergolini

La razón por la que el actor habría decidido tomar este trabajo sería en parte por la remuneración y, por otro lado, porque su sueño es continuar brillando en el teatro y la televisión es una pantalla para hacerse conocido y que la gente lo quiera ir a ver. “Me parece coherente de parte de Rada, que es un tipo que está apostando a una carrera teatral que no tiene techo. No se va a inmolar por ser segundo de Pergolini. Está buenísimo en lo que hace. Y le va a permitir ser primero a él seguramente en programas a futuro”, remarcó Rodrigo Lussich.

“Pergolini gana diez veces más que él. Y él ahora va a ganar diez veces más que él mismo. O sea, va a ganar lo mismo que Pergolini en un mes malo o regular de Charlie y la fábrica de chocolates“, sumó Camilo García, panelista del ciclo.

Para tener la palabra directa de uno de sus protagonistas en esta polémica, las cámaras de Intrusos lo esperaron a Rada a la salida de las grabaciones de Otro día perdido y le mostraron el recorte de uno de los tensos idas y vueltas que tuvo con Pergolini. “Le pido mil disculpas y le agradezco todos los días que entro. Le digo: ‘Gracias’. También a los guionistas, porque los guionistas tienen que correr. Y le digo gracias a Mario porque me honra que cambie el horario de grabación y que me permita estos días no venir. Porque la semana que viene voy a faltar tres días. Y más adelante voy a faltar unos días más”, contó tras ver las imágenes.

Rada reconoció que Otro día perdido sería un trampolín para ser visto aún más en el teatro (Foto: Instagram @soyrada)

Sin embargo, aseguró que sus faltas habían sido avisadas con gran cantidad de anticipación tanto a Mario como a toda la producción. “Que yo iba a ser Willy Wonka lo sabía antes de que existiera Otro día perdido. Todos lo sabían“, remarcó. A pesar de los avisos previos, todos los días su jefe le haría reproches al respecto. Tras hacer oídos sordos a este tema, Rada explicó que su paso por el programa solo es una herramienta para seguir promocionando sus trabajos como actor.

“Todo lo que yo hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme al teatro. Todo. Las redes sociales, la televisión. Por supuesto que es un trabajo (Otro día perdido) y un gran trabajo, y uno de los que más amo y más amé. Pero yo todo lo que hago es para que cuando la gente quiera ir al teatro diga: ‘A ver, voy a ir a ver a este bol...’“, explicó.

“Porque lo que yo hago en el teatro es lo único en lo que yo siento: ‘Esto yo lo sé hacer’. Y dejo el alma. En todos mis laburos dejo el alma, acá también lo hago”, concluyó y reconoció su pasión por estar sobre las tablas del escenario donde hacer reír, emocionar y hasta llorar a sus espectadores.