Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas
Luego de la eliminación de Eduardo, el público vuelve a tener la posibilidad de sacar a un hermanito de la casa; los participantes formaron una placa picante que dejó mucho que hablar en redes
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La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá su 17.ª eliminación el próximo lunes 1 de junio tras la conformación de una nueva placa picante. Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay dos apuntadas como las favoritas para abandonar la competencia en las encuestas que circulan en redes sociales.
Con la conformación de una nueva placa, quedaron nominados los siguientes seis jugadores: Brian Sarmiento, Tatiana “Tati” Luna, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gladys “La Bomba” Tucumana, Tamara Paganini y Leandro Nigro. Vale recordar que hay cuatro participantes que bajaron de placa con voto positivo, y el orden fue el siguiente: Cinzia Francischiello, Andrea del Boca, Manuel “Manu” Ibero y Yisela “Yipio” Pintos.
A raíz de eso, la audiencia evidenció que está dividida para votar a quién quieren que abandone la casa, por lo que hay muchas dudas. La encuesta realizada por “Fefe” Bongiorno, en la que enfrentó a La Bomba, Tati y Titi, reveló que sus seguidores están mayormente en contra de Tatiana Luna, quien sumó el 32,9%.
De igual manera, es importante remarcar que Titi quedó apenas por detrás con el 32,3% de los votos, por lo que la audiencia evidenció estar dividida para elegir a quién quiere eliminar. En último lugar apareció La Bomba con el 27,6%, un número que es alto al tener en cuenta que la opción “Otro” apenas acumuló el 7,1% de los 3.915 votos totales.
Si estos resultados se repitieran el lunes, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una eliminación femenina, luego de apenas una “excepción” que fue Eduardo Carrera. Antes de él, se fueron de manera consecutiva las siguientes: Daniela “Dani” de Lucía (12°), Grecia Colmenares (13°), Lola “Lolo” Poggio (14°) y Danelik Galazan (15°). Ahora solo resta esperar, pero el público parece tener decidido que Tati o Titi abandone el reality el próximo lunes 1 de junio.
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