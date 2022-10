Sin mencionarlos, Patricia Bullrich criticó a Stolbizer y Milei por abandonar la votación del Presupuesto

escuchar

La líder del Pro Patricia Bullrich criticó tanto a Margarita Stolbizer (Juntos por el Cambio) como Javier Milei (La Libertad Avanza) por haber dejado el recinto tras emitir sus discursos y antes de la votación del Presupuesto 2023, proyecto que cosechó 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones el pasado miércoles.

Sin mencionar a ninguno de los dos, Bullrich deslizó en LN+: “No puede suceder que haya diputados de viaje, diputados que se vayan y otros que avisen que se van a ir. Es importante asumir la responsabilidad del cargo que cada uno tiene y se ganó. Y más en una semana tan importante como la del Presupuesto. Sinceramente, no hay proyecto más importante que ese”.

A quién si decidió recriminarle su ausencia con nombre y apellido fue a al legislador del Pro Gustavo Santos que, según supo LA NACION, estaba de viaje por Madrid. “No sé que le pasó pero no hay excusa para nadie”, sostuvo la exministra de seguridad.

Luego, a modo de reproche general, dijo: “Irse cuando se va a decidir un impuesto a las Ganancias total y absolutamente discrecional para el gremio de Camioneros, los de larga distancia… Es una locura”. Y concluyó: “Tenemos que ser muy firmes y muy duros respecto de aquellos que no están en las decisiones importantes”.

Con respecto a la votación, Bullrich dejó en claro cuál fue la postura del Pro de cara a la iniciativa y criticó a aquellos referentes del radicalismo aportaron su voto para que termine siendo aprobada. “Nosotros hicimos especial énfasis en no votar los derechos de exportación, la cláusula “Moyano”, las tasas y el aumento de los impuestos. Nosotros fuimos anti corporativos”, remarcó en un principio.

Y disparó hacia dentro la Unión Cívica Radical: “No se puede pensar más que el país son las partecitas que me convienen a mí. Por que así cada vez es más decadente. Todos tenemos que entender que hay que ir a una ley justa. No puede ser que si a mí me dan algo del sector que pertenezco, estoy a favor. Si les doy a unos y no a otros, estoy generando una injusticia”.

Bullrich cerró con una reflexión: “Si hay un sector de Cambiemos que personifica que cada cual atienda a su juego… Bueno, lo tenemos que romper. Porque no vamos a ningún lado. Tenemos que atender el juego de 45 millones de argentinos. Necesitamos que el país crezca, tenga un capitalismo con reglas, podamos salir adelante de la tristeza y decadencia en la que estamos. Nos tenemos que animar. Ahora, si no nos animamos siendo oposición…”, concluyó.

Las ausencias de Stolbizer y Milei

Tanto Stolbizer como Milei justificaron su ausencias en la Cámara Baja. La legisladora de Juntos reveló en una entrevista con La Red que su salida del Congreso se debió a “una cuestión humana”. “Yo corría el riesgo de que me cayera dormida sobre la banca”, dijo. En esa línea, consideró que “fue un error”.

“No voy a andar inventando ninguna cosa ni voy a permitir que se especule con ninguna otra cosa que no sea con lo que yo he planteado, que es que realmente estaba exhausta. Eran 24 horas de sesión, yo acaba de llegar de un viaje, se adelantó un día la sesión. Las sesiones son los miércoles y se hizo un martes. Llevaba dos noches sin dormir y la verdad es que no resistí”, relató la líder del partido GEN

Con respecto a Milei, el economista liberal respondió a las críticas de Juntos por el Cambio sobre su absentismo al momento de votar la creación de una tasa aeroportuaria. “Como en este caso rechazamos la iniciativa, nos retiramos del recinto porque no formamos parte de las transas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo. Ese fue el motivo de nuestra ausencia”, resalta el comunicado compartido por La Libertad Avanza.

