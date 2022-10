Margarita Stolbizer explicó que se fue de la votación del Presupuesto para no quedarse dormida en la banca

escuchar

La ausencia de varios diputados opositores en la votación de una nueva tasa aeroportuaria incluida en el Presupuesto despertó fuertes críticas. Entre ellos, fueron señalados Javier Milei y Margarita Stolbizer. La diputada de Juntos por el Cambio explicó que se fue del recinto para no quedarse dormida en la banca. “No resistí”, se excusó.

“Quiero aclarar esto. No va a haber en mi respuesta ninguna sofisticación ni especulación. Es simplemente una cuestión humana”, se anticipó la diputada bonaerense, en declaraciones a radio La Red. “Yo corría el riesgo de que me quedara ahí y que me cayera dormida sobre la banca. Al día siguiente iba a estar en todas las redes, con todas las críticas, por haberme quedado dormida. Podría haber apretado mal la tecla”, justificó.

En ese sentido, Stolbizer se quejó de las normas en el Congreso y de los tiempos que deben permanecer en el recinto. “Porque hay una cosa que es inhumana: sesionar durante 24 horas seguidas, no se puede hacer, no es sano esto”, cuestionó.

Si bien dio sus explicaciones, reconoció que se trató de una equivocación y se mostró arrepentida. “Cometí un error: lo reconozco y me hago cargo del error. No voy a andar inventando ninguna cosa ni voy a permitir que se especule con ninguna otra cosa que no sea con lo que yo he planteado, que es que realmente estaba exhausta, me levanté y me fui”, relató

“Eran 24 horas de sesión, yo acaba de llegar de un viaje, se adelantó un día la sesión. Las sesiones son son los miércoles y se hizo un martes. Llevaba dos noches sin dormir y la verdad es que no resistí. Es un error humano”, volvió a explicar.

E insistió: “Fue un error, absolutamente, me hago cargo del error. Si yo hubiera sabido que los números estaban tan ajustados no me habría ido”.

“No fuimos Milei y yo solamente”, volvió a justificar la diputada. “Fuimos unos cuantos más los que faltamos. Si hubiera sido solamente por mi presencia, tal vez yo me quedaba el voto era empatado y desempataba la presidenta. Con lo cual el resultado era lo mismo”, continuó.

