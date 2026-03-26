Bullrich acusó a Alberto Fernández y a la diputada Pagano de entorpecer el caso de la abogada argentina detenida en Brasil

Luego de que la justicia de Brasil definiera el miércoles por la tarde que la abogada argentina Agostina Páez, detenida en Río de Janeiro hace dos meses, deberá esperar entre 10 y 15 días más antes de regresar al país, la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich apuntó contra el expresidente Alberto Fernández y la diputada nacional Marcela Pagano a quienes acusó de haber entorpecido el regreso de la joven por buscar hacer uso político del caso. Rápidamente, la legisladora contestó a sus señalamientos.

Mediante un posteo en X, Bullrich dijo que habló con la madrastra de Agostina, quien le contó que en la familia “están desesperados”. “La angustia es total. Lo que ayer parecía encaminarse, hoy se aleja”, enfatizó la senadora en torno a la vuelta al país de Páez. “Su prioridad es una sola: su hija. Volver a tenerla en casa. No están para especulaciones ni para juegos políticos”, agregó la exministra.

El martes, con el inicio del juicio, todo indicaba que Agostina Páez iba a poder volver a la Argentina e incluso ella misma se mostró optimista al respecto: "Me van a dejar volver a casa“, declaró. Tras ello, Pagano emitió un mensaje en X en el que aseguró que Alberto Fernández había intervenido en la toma de esa decisión por parte de la Justicia y que ella había salido como garante. “Sr. Alberto Fernández gracias por dejar de lado cualquier diferencia ideológica y ayudar a la repatriación”, expresó la legisladora.

CASO AGOSTINA PÁEZ



Acabo de hablar con la madrastra de Agostina. Están desesperados. La angustia es total. Lo que ayer parecía encaminarse, hoy se aleja.



Su prioridad es una sola: su hija. Volver a tenerla en casa. No están para especulaciones ni para juegos políticos.



¿Y qué… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 26, 2026

Sin embargo, este miércoles, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte determinó que la influencer santiagueña –acusada de injuria racial tras haber proferido gestos racistas a la salida de un bar en Ipanema– no podrá abandonar el país de inmediato y decidió mantener las medidas cautelares y el monitoreo electrónico, postergando el desenlace que se daba por descontado y que ahora podría demorar, al menos, entre 10 y 15 días más.

Tras conocerse el revés judicial es que Bullrich denunció que “la diputada Pagano y el expresidente Alberto Fernández, que salieron a atribuirse gestiones, habrían condicionado el contacto a un agradecimiento público". Y, según agregó, la familia no habría aceptado esa condición.

Además, reivindicó las gestiones del canciller Pablo Quirno: “Mientras algunos buscan protagonismo, el Canciller y el consulado trabajan desde el primer día como corresponde: con responsabilidad, bajo las reglas de la diplomacia y enfocados en resultados. Sin show, sin fotos”. “No se dejen engañar por operadores. Ya lo vimos: usan el dolor de una familia para hacer política. Acá hay una sola prioridad: Agostina en casa. Y en eso está trabajando este Gobierno”, manifestó Bullrich.

@PatoBullrich el que salió en x y en radio a decir que participó de la defensa de Agostina fue tu canciller @pabloquirno . Eso perturbó los tiempos del regreso que parecía inmediato, pero la eficacia de que el fiscal entendiera las diferencias culturales y el alcance legal del… https://t.co/3NWAgveKIN — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 26, 2026

Unos minutos más tarde, llegó la respuesta de Pagano. La diputada planteó que fue el propio Canciller el que habló públicamente sobre el eventual regreso de Páez y que “eso perturbó los tiempos del regreso que parecía inmediato”.

La exlibertaria reclamó: “La eficacia de que el fiscal entendiera las diferencias culturales y el alcance legal del racismo en nuestro país vs. en Brasil sí es un trabajo del que no participaste ni vos como senadora (claro estaba tu alcance) ni el canciller. Aún así, por suerte para todos, Agostina va a volver a Argentina en los tiempos que aún quedan para que el juez expida la sentencia pese a los estúpidos que manejan Cancillería hoy”.

Y Pagano siguió: “La que juega con el dolor de las familias sos vos, que saliste corriendo a sacarte una foto con Gallo y hasta te lo llevaste al teatro. Ese patético show jamás lo vas a ver en mi. Por cierto, ¿ya que tenés ganas de debatir, quien le autorizó a Gallo la salida de Argentina y su viaje a Venezuela?“.

Agostina Páez había hablado con medios locales en el Consulado argentino en Río de Janeiro y se había mostrado optimista sobre su regreso a la Argentina MAURO PIMENTEL - AFP

Según confirmó Sebastián Robles, abogado de la familia de Páez, a LA NACION, el inesperado contratiempo burocrático resuelto por Shilling Pollo Duarte -titular del tribunal penal 37 de Río- frenó las expectativas de la defensa justo cuando el ánimo de la joven de 29 años proyectaba la idea de que el camino estaba allanado para un retorno a la Argentina en cuestión de horas. “No entendemos qué ha pasado. Presentamos un habeas corpus frente a la resolución del juez”, dijo Robles.

No obstante, cabe señalar que Robles aclaró que la resolución, firmada por el juez este miércoles, no cambia el fondo del acuerdo al que habían llegado todas las partes: la pena para Páez será la mínima (no 12 años de prisión como exigió la parte acusadora) y por un solo hecho, intercambiable por un resarcimiento y trabajos comunitarios.

La explicación de Quirno

El martes, cuando todo se encaminaba al regreso de Páez al país, fue el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, el encargado de dar explicaciones sobre el rol que la cartera ocupó en la decisión de la Justicia brasileña y sostuvo que se movió de manera “sigilosa” para ayudar en el caso.

“Las noticias que recibimos de Brasil fueron muy positivas. Tuvimos una acción coordinada con su defensa. Hay tratados de participación judicial entre la Argentina y Brasil, que llevaron a que la Cancillería presente, a través del consulado, una nota garantizando el cumplimiento de la ley y asegurando que el proceso penal puede ser cumplido y monitoreado”, declaró Quirno en diálogo con Radio Mitre.

A su vez, dijo que la entrega de la carta fue una “contribución importante” para que el juez de la causa pueda aceptar que Páez cumpla su pena en la Argentina.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno LUIS ROBAYO - AFP

También, aseguró que la Cancillería está en contacto con la detenida y su familia desde el primer día y aclaró: “Ella tenía que contratar una defensa y nosotros le dimos el apoyo de saber cómo manejarse en un sistema que es extraño. Entonces, terminaron contratando un abogado y luego lo cambiaron. Eso hizo que la causa tome otra estrategia, pero nosotros estuvimos ahí desde el primer momento”.

El ministro subrayó que todas las gestiones de la Cancillería se realizan de forma “sigilosa” y tienen un resultado incierto. “Nosotros no podemos garantizar ningún retorno, pero sí que trabajamos día a día en cada uno de estos casos con las leyes que nos imponen desde los países”, marcó.

También especificó que el gobierno nacional no contribuyó económicamente en el caso de Páez porque la Cancillería no cumple el rol de garante de la conducta de los ciudadanos argentinos en el exterior, sino que se limita a hacer ciertas recomendaciones y realizar las gestiones diplomáticas.