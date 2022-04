“Soldadas”: Luis Novaresio afirmó que el uso de lenguaje inclusivo en el Ejército “cayó pésimo”

Las declaraciones del jefe del Ejército Argentino, General Guillermo Olegario Pereda, quien se refirió a la nueva incorporación de militares voluntarios como “soldados y soldadas”, cayeron “pésimo” en la fuerza, según informó Luis Novaresio, tras analizar el uso del lenguaje inclusivo por parte de los funcionarios nacionales durante el pase de su programa con el de Luis Majul por la pantalla de LN+.

Las palabras del general Pereda fueron enunciadas en Posadas, Misiones, en el marco del anuncio del ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, sobre la incorporación de 10.000 soldados voluntarios a las tres Fuerzas Armadas. “Y también agradece esta disposición de agregar a 1500 soldados y soldadas voluntarios en esta prueba prototipo que van a quedar aquí en la provincia”, fueron las palabras literales del titular del Ejército Argentino, que fue nombrado por el Presidente en diciembre pasado en reemplazo del saliente General Agustín Humberto Cejas.

El discurso del titular del Ejército argentino que generó controversia LN+

“Creo en el lenguaje inclusivo siempre y cuando no se institucionalice, porque si lo empiezan a usar los funcionarios y en las universidades ya no llama más la atención. El lenguaje inclusivo debe ser periférico, es decir de los movimientos que necesitan ser incluidos”, consideró el conductor de Buen día Nación junto a Majul, Débora Plager y Marina Calabró.

“Cuando el jefe del Ejército dice ‘soldados y soldadas’, lo que tiene que hacer no es decir ‘soldadas’ sino darle igualdad a las mujeres. Cuando un ministro habla en inclusivo lo que tiene que hacer es garantizar la igualdad de las diversidades, no hablar en inclusivo. Me parece que como un engaña pichanga”, agregó Novaresio.

Diciembre de 2021. El ministro de Defensa, Jorge Taiana, toma juramento al nuevo jefe del Ejército, general de división Guillermo Olegario Pereda Ministerio de D

En este sentido, Majul, quien conduce el noticiero 8.30 AM dijo que “en el ranking del kirchnerismo, podés ser un desastre, pero si le metés un lenguaje inclusivo ya calificás”.

“Cada vez que escucho, desde la vicepresidenta para abajo, ‘buenos días a todos y a todas’, es un desafío para el idioma castellano, porque ya tiene el genérico en masculino, ¿no les gusta? Discutan con la Real Academia (RAE) y hagan algo más concreto que decir ‘todos y todas o todes’”, criticó Novaresio.

“Por las dudas quiero decirle al general, que soldadas en la RAE quiere decir ‘sueldo, salario o estipendio’ o el ‘sueldo del soldado’”, aclaró el periodista. “Che, en serio, es el jefe del Ejército. No da, me parece. Con todo cariño. ¿Le parece? No da”, agregó.

La designación del General Pereda como jefe del Ejército Argentino fue oficializada a través del decreto 850, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, en reemplazo del general Humberto Cejas, quien había sido desplazado tras la asignación irregular de un cargo a su hijo en el exterior.

"Soldadas". Luis Novaresio afirmó que el uso de lenguaje inclusivo en el Ejército "cayó pésimo"

Sobre el final del pase de programas, Novaresio recibió un mensaje en su celular y pidió compartirlo con la audiencia. “Una alta fuente del Ejército Argentino me dice que cayó pésimo lo de ‘soldadas’ del General. Por eso, si pudiera hacerle un comentario, le diría: ‘No da General’”, finalizó.