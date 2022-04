La imitación de Viviana Canosa que hizo La Negra Vernaci en la radio: “Yo soy libre, no como ustedes”

Desde hace algunas semanas, Elizabeth “La Negra” Vernaci comenzó imitar a Viviana Canosa en su programa de radio con monólogos cargados de insultos. Este martes, en Socios del espectáculo (eltrece) repasaron las frases más picantes de la locutora.

“¡Negra Canosa!”, exclamó Rodrigo Lussich para presentar el tema y dejó a sus compañeros sin palabras. “Negra porque la protagonista es Vernaci. Y Canosa... porque imita a Canosa”, aclaró el conductor y aseguró que tanto una como la otra son blanco o negro: “Las amás o las odiás”. Adrián Pallares, por su parte, agregó que son “mujeres a fondo”.

La Negra Vernaci imitó a Viviana Canosa en la radio

En el ciclo de chimentos de eltrece dividieron los audios en dos partes. En la primera, se puede escuchar a Vernaci imitando el tono y las expresiones de Canosa.

“Voy a poner a mis abogados a mandar cartas documento. Todo lo que digan de mí, voy a mandar carta documento. Me cansé. Yo puedo decir lo que quiera, lo que se me ocurra. Porque soy limpia, porque me lavo la cachu... porque me la depilo, porque soy una persona de bien”, dijo la Negra impostando la voz de su colega.

Para hacer su imitación, la locutora se inspiró en uno de los editoriales que hizo Canosa en su programa (Viviana con vos) con motivo del Día de la Mujer: lo llamó “Día de la Mujer verde” y criticó a las manifestantes feministas por su aspecto, por la forma en que protestan en la calle y también por su higiene.

“Cualquiera que se atreva conmigo, ojo, papu, eh. Forr... Ojo conmigo, eh. Porque yo soy libre, no como ustedes. Y esta que tengo acá también es libre. Como el sol cuando amanece, ella es libre de elegir todo lo que quiera. De que le entren todos los políticos de cualquier lugar que sean. Porque soy limpia, porque trabajo, porque me depilo. Por eso tengo derechos”, se escucha decir a Vernaci. Mientras tanto, en el piso de Socios del espectáculo los panelistas y conductores se tapaban la cara de vergüenza por el compendio de agravios.

Vernaci Archivo

Después de escuchar la primera parte, Lussich sostuvo que la Negra hace una recreación de una Canosa “susurrante pero potente, que va contra todo y contra todos”. Acto seguido, pidió que pasen la segunda y última parte del audio, donde Vernaci nuevamente se despecha con otra dura imitación que deja muy mal parada a la conductora de A24.

“Empoderadas. Faltas de empatía. ¿No se las cog... a ustedes? Lesbianas reprimidas. Esas son las mujeres que nos está dejando este gobierno”, imitó la locutora con su tono descarnado. “Vergüenza dan. Empoderadas. Sacándoles la plata a los maridos. No como yo que trabajo desde hace muchísimos años, que no necesito de nada ni de nadie”, agregó parafraseando uno de los editoriales de Canosa.

La conductora hizo duras críticas y Eleonora Wexler salió al cruce Instagram

Para cerrar, Vernaci volvió a usar el mismo latiguillo. “Porque soy genial, porque tengo talento, porque me la lavo todos los días. Porque me pego enjuagadas constantes”, remarcó y culminó con una crítica a la gestión de Alberto Fernández, tal como suele hacer su colega: “Qué vergüenza me da la Argentina que estamos viviendo”.