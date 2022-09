Felipe Miguel: “Si dejan las tomas vamos a estar abiertos al diálogo”

El jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel afirmó que dialogará con las autoridades estudiantiles de las escuelas tomadas si abandonan la medida de fuerza.

Durante su paso por LN+, el funcionario de la Ciudad dialogó con Eduardo Feinmann y se mostró firme en su postura: “No se puede extorsionar o tomar colegios para el diálogo. Si dejan las tomas vamos a estar abiertos al diálogo como lo hemos estado siempre”. También criticó al Gobierno por deslizar un pedido hacia la Justicia para que quiten a la Policía de las puertas de las escuelas. “Este es el país que quiere el kirchnerismo, uno en el que el estado no ejerza la autoridad”, reprochó.

Y opinó: “Esto se repite y ve permanentemente, como se vivió durante los últimos días en Villa Mascardi, Rio Negro, donde delincuentes coordinaron ataques en los que el Estado no intervino bajo ningún concepto”. Consideró luego que la toma de los establecimientos educativos es un fenómeno completamente “politizado”.

“Está claro que estas tomas están absolutamente politizadas. Si bien el 98% de los estudiantes de CABA sigue teniendo normalmente clases, este porcentaje de chicos en particular está siendo utilizado por grupos politizados que no escatiman los daños que les producen con tal de tener réditos políticos”, criticó Miguel.

Y acotó: “Si hay algo que no debería estar en juego dentro de una discusión política es el futuro de los chicos. Pero por lo que podemos ver, obviamente, desde el oficialismo no tienen ni el menor reparo en ese sentido”. Durante los últimos tramos de la entrevista, el jefe de Gobieno porteño volvió a dirigirse al alumnado y resaltó “las puertas están siempre abiertas para hablar y generar consenso, pero no mientras continúa la ocupación de los colegios”.

El conflicto de las tomas se intensificó en los últimos días y alcanzó a 20 instalaciones colegios este jueves -13 tomados y 7 en donde se realiza un pernocte-. Los estudiantes al frente de la medida reclaman mejoras en la ley de alimentación educativa, en materia también de infraestructura edilicia y la quita de las prácticas laborales obligatorias.

En la jornada del miércoles, la ministra de Educación porteña Soledad Acuña anticipó sanciones para aquellos estudiantes que formen parte de la medida de fuerza.

Indició que si bien ya no “existe más un régimen disciplinario” ni “amonestaciones”, si hay vigente “un régimen de convivencia”. “Dentro de este régimen de convivencia, empleamos hace dos meses un nuevo sistema de regularidad que vigila el presentismo en las escuelas”, reveló.

Y brindó detalles sobre cómo podría alterar la situación de los adolescentes involucrados: “Para ser alumno regular, tenes que tener el 85% del presentismo por bimestre. Depende de la cantidad de días del bimestre, es la cantidad de faltas que podes tener. En este bimestre, son 7 u 8 días que podes faltar. Si alguno de estos chicos que está tomando las escuelas tienen faltas injustificadas en estos días, por que los días de las tomas son faltas injustificadas, se le van a acumular faltas y van a perder la regularidad”.

“No tener regularidad significa no poder promocionar las materias y tener que hacer acciones compensatorias como ir a la escuela los sábados, asistir a las escuela de verano y la de invierno y de esa manera compensar los aprendizajes que no tuvo en los días que faltó”, profundizó para terminar.