Franco Colapinto en Buenos Aires, en vivo: conferencia del Road Show, minuto a minuto
El piloto de Fórmula 1 correrá por las calles de la ciudad de Buenos Aires este domingo, a bordo de un Lotus E20 de 2012; todos los detalles
Jorge Macri y Franco Colapinto recorrieron las obras del nuevo Autódromo
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, le dio la bienvenida a Franco Colapinto y le mostró las obras del nuevo Autódromo que avanzan con el sueño de que la Fórmula 1 vuelva a correr en la Ciudad.
Las obras que se realizan en el Autódromo buscan transformarlo en uno de los más modernos del continente. Como primer paso, la Ciudad ya confirmó que el MotoGP volverá a correr en 2027 en el Oscar y Juan Gálvez después de 28 años, en el marco de su designación como Capital Mundial del Deporte, y trabaja también para lograr el regreso de la F1 al circuito porteño.
Cuáles serán las calles cortadas al tránsito
Roadshow de Colapinto en la Ciudad
La Ciudad se prepara para un día histórico cuando el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, acelere su monoplaza con motor V8 por las calles de Palermo.
La exhibición callejera marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Ciudad después de 14 años. Y Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 por el asfalto porteño.
- 1
Franco Colapinto en Argentina: día, horario y todos los detalles de la exhibición en Palermo
- 2
Piastri, sobre la posibilidad de una salida de Verstappen de la Fórmula 1: “No daría una gran imagen”
- 3
¿Hay entradas para Colapinto en la Argentina? Lo que se sabe sobre el Road Show en Palermo
- 4
Colapinto en la Argentina: el piloto de Fórmula 1 visitó las obras de renovación del Autódromo Óscar y Juan Gálvez