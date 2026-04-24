Franco Colapinto en Buenos Aires, en vivo: conferencia del Road Show, minuto a minuto

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, le dio la bienvenida a Franco Colapinto y le mostró las obras del nuevo Autódromo que avanzan con el sueño de que la Fórmula 1 vuelva a correr en la Ciudad.

Las obras que se realizan en el Autódromo buscan transformarlo en uno de los más modernos del continente. Como primer paso, la Ciudad ya confirmó que el MotoGP volverá a correr en 2027 en el Oscar y Juan Gálvez después de 28 años, en el marco de su designación como Capital Mundial del Deporte, y trabaja también para lograr el regreso de la F1 al circuito porteño.