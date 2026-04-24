Gritos y silbidos en la Feria del libro: qué pasó durante la inauguración y cuál fue la respuesta del Gobierno

La inauguración de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires estuvo marcada por un clima de tensión política. El discurso del secretario de Cultura de la Nación Leonardo Cifelli fue interrumpido por gritos, silbidos y aplausos.

La ceremonia, realizada en La Rural, había comenzado con una presentación musical de Fito Páez, pero el tono cambió durante las intervenciones oficiales.

Leonardo Cifelli, Secretario de Cultura de Nación, en la Feria del Libro

Reacciones ante el discurso de Cifelli

Durante su exposición, Cifelli combinó anuncios de gestión con definiciones políticas en respaldo al gobierno nacional, lo que generó respuestas divididas en el público.

Mientras un sector lo aplaudía y coreaba consignas, otro lo interrumpía con abucheos y levantaba carteles críticos. En ese contexto, el funcionario intentó continuar su discurso y pidió que cesaran las interrupciones. “Chicos, basta, son cuatro”, lanzó. También pidió que bajaran “las pancartas”, en alusión a carteles que llevaban escrita la leyenda “hasta cuando nuestros libros junto a Martínez de Hoz y la Sociedad Rural”.

Acción en el público mientras hablaba el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli Hernan Zenteno

En distintos momentos, el Secretario de Cultura agradeció “a Javier Milei y a Karina Milei” y retrucó a quienes lo silbaban por eso: “Por si no entendieron, se los repito de nuevo. Gracias a Javier Milei y Karina Milei”.

La respuesta del Gobierno

Lejos de moderar su postura, el secretario de Cultura defendió el rumbo de la gestión y cuestionó a quienes critican la política cultural oficial.

“Frente a quienes buscan instalar que para nuestra gestión la inversión en cultura no es una prioridad, les digo que se equivocan, que nosotros elegimos otro camino: el del orden, la responsabilidad y el del trabajo sostenido”, señaló.

Abuchearon al secretario de Cultura Leonardo Cifelli en la Feria del Libro Hernán Zenteno

Y siguió, después de informar que este año Cultura destinarán “$2.300 millones de pesos para el programa Libro%, lo que significa un aumento del 50% respecto del año pasado”: “Nosotros no vinimos a realizar marketing cultural: vinimos a ordenar y a hacer que la cultura funcione”.

Avelluto: “Monopolio del autoritarismo”

Tras lo ocurrido, el exministro de Cultura Pablo Avelluto analizó la situación en LN+ y planteó que el problema excede al actual Gobierno. “Creo que el monopolio del autoritarismo en la Argentina no lo tiene Milei. Es una larga tradición”, sostuvo.

Según su mirada, la clave está en la falta de respeto en el debate público. “El derecho a ser escuchado lo tenemos todos”, remarcó.

Pablo Avelluto, exministro de Cultura

Además de las interrupciones, Avelluto cuestionó algunas decisiones del oficialismo. Por un lado, consideró que el funcionario “estuvo muy mal en llevar su claque de aplaudidores”, y por otro, sostuvo que los abucheos tampoco contribuyen al diálogo democrático.

“Dijera lo que dijera, merecía ser escuchado”, concluyó.