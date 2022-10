Un analista político explicó qué hay detrás de los dichos de Facundo Manes

El analista político Facundo Nejamkis analizó el discurso del diputado por la UCR Facundo Manes, quien el domingo apuntó contra Mauricio Macri y tildó su gestión como un “populismo institucional”. Los dichos del neurocientífico provocaron duras críticas tanto desde Juntos por el Cambio como de aliados radicales.

Durante su paso por Mesa Chica (LN+), programa conducido por José Del Rio, Nejamkis justificó los dichos del legislador al señalar que “Manes está tratando de cumplir con el rol de desafiante”.

“Hoy Mauricio Macri ocupa un rol muy relevante dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. Ha quedado parado como alguien que mueve la agenda de ese espacio político y nadie le hace competencia. Bueno, ahora aparece todavía un desafiante. Y es Manes quien buscar ocupar ese lugar”, explicó.

Remarcó luego que desafiar el liderazgo del expresidente “implica de mucha expresividad, contundencia y llamar la atención. Y para llamar la atención hay que decir cosas fuertes”. “Ustedes después pueden evaluar si le hace mal o bien a la colación. Pero cumple este rol, sino no estaríamos hablando de él”, completó.

El análisis de dos diputados opositores

Tras el desglose hecho por Nejamkis, el presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, habló -a título personal- sobre cómo recibió los dichos del neurocirujano. “Nunca hubiese puesto en el mismo nivel a Mauricio Macri y Cristina Kirchner”, criticó en primer lugar.

Aun así, se mostró en desacuerdo con “salir a repudiar las opiniones políticas o interpretar los hechos de un dirigente”. “Yo no lo voy a hacer”, precisó. Y remarcó: “Creo que la sociedad no nos quiere ver pelear. Todos estamos sometidos a la crítica pública por ser políticos y se puede debatir lo que dijo sin pelear. ¿Hay que reconstruir las instituciones de la Argentina? Sin duda. Juntos por el Cambio hizo un gran esfuerzo aunque puede que le haya faltado”.

A las observaciones se sumó el diputado de Juntos por el Cambio Hernán Lombardi, quien empezó por reivindicar lo hecho por la gestión de Cambiemos: “Yo creo que la alternativa al populismo decadente que nos trajo hasta acá la empezaron a construir Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz”. Sobre las declaraciones del diputado de la Unión Cívica Radical, opinó que “cuando uno entra a un espacio político tiene que entrar para construir y no para destruir”.

Para Lombardi, “los dichos de Manes están fuera de tiempo y fuera de lugar”. “Están fuera de tiempo y de lugar ya que ahora el problema es el 7% de inflación mensual”, indicó. A modo de cierre, dijo que desde el espacio están convencidos de que “Manes quedó aislado” tras apuntar contra Macri.

“A mi me dio aliento que la UCR dijera que no se sentía representado con lo que dijo. Morales y Lousteau tampoco lo acompañaron. Demostraron que se tratan de declaraciones aisladas. No pueden ser consideradas motivo de preocupación, más allá de que no ayudan, no construyen”, resaltó para cerrar.

LA NACION