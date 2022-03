Un especialista en negocios internacionales analizó cuál es la relación de Rusia con la Argentina

Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales y consultor, participó de Mesa Chica, el programa conducido por José Del Rio, por LN+, y analizó cuál es la relación de Rusia con la Argentina. “La relación es intermedia”, dijo.

“No es el vínculo bilateral más importante, la relación con China es más de 10 veces la relación con Rusia, no es muy significativo para la Argentina ni comercialmente ni por el lado de las inversiones”, comparó Elizondo.

“En algún momento la relación fue mucho más importante”, aclaró. Y sostuvo que la apuesta del presidente Alberto Fernández al viajar a Moscú fue más política de ubicación. “Probablemente no previó que el mundo no iba a terminar como está hoy”, consideró Elizondo. Pero aclaró que tampoco el mandatario realizó aquel viaje en busca de grandes negocios. “Rusia no es un gran inversor en el mundo”, aseguró.

El especialista planteó que el mundo se va a rediscutir. “Ahora aparecen dos fenómenos que se refuerzan con la guerra: la influencia de la geopolítica en los negocios, que lo vemos con las sanciones económicas; el otro tiene que ver con la volatilidad que todo esto produce en cotizaciones y precios”. Respecto a esto, se refirió a las consecuencias que puede tener este contexto para el país. “La Argentina tiene una enorme vulnerabilidad doméstica que la hace muy débil en un escenario tan complejo. Segundo, no tiene claro donde juega y este mundo al cual vamos va a exigir algunas definiciones geoestratégicas más contundentes no solamente por la disputa de poder o la diplomacia sino incluso por la economía”, analizó.

Marcelo Elizondo

En la que fue la primera edición de Mesa Chica del año participaron además Lila Roldán Vásquez, exembajadora de Argentina en Ucrania; Florencia Montal, profesora de la Universidad Di Tella, analista internacional y profesora de ciencias políticas; y Martín Baña, especialista en la historia de Rusia. Durante una emisión que buscó observar en detalle el conflicto internacional que tiene en vilo al mundo.

En su turno, Baña se refirió al nivel de censura que existe hoy día en el país gobernado por Putin y precisó: “Hay una propaganda oficial bastante importante, en donde no se llama de ‘guerra’ sino de ‘operación militar’. Asimismo, sostuvo que en Rusia “hay organismos que intentan mostrar y escapar de la censura”.

En tanto la exembajadora se refirió a la figura de Volodímir Zelenski. “Es la primera vez que un líder tiene tanta adhesión, llegó al poder con el 77% de los votos cuando fue electo pero al poco tiempo hizo una plataforma de paz, quiso recuperar las zonas del este pero no pudo. Sus índices de aceptación bajaron mucho”, contó. Y continuó: “Con este conflicto, el ha resurgido, se ha mostrado como un hombre sano, heroico. Hablando con una persona que vive allá me decía ‘por fin tenemos un presidente en Ucrania’”.

Por último, Montal consideró que lo principal en este momento del conflicto es asegurar los corredores humanitarios para proteger a la población civil. “Es muy difícil lograr justicia en medio de un conflicto armado, pero seguramente eventualmente veamos investigaciones en Naciones Unidas en la Corte Penal Internacional que puedan otorgar un módico de justicia a las violaciones de los derechos humanos que estamos viendo”.