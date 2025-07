Un exfuncionario de Menem cuestionó la serie de Winograd y comparó al expresidente con Milei: “Hay bastante en común”

Tras el estreno de la serie Menem, el exsecretario general de Presidencia del menemismo, Alberto Kohan, cuestionó la miniserie y aseveró que no retrata lo que en realidad sucedió. Además trazó un paralelismo entre el expresidente y Javier Milei y, si bien aclaró que gobernaron en épocas diferentes, afirmó que ambos representaron una “esperanza para el pueblo”.

"Vi dos o tres capítulos y creo que no voy a ver más porque está basada en fantasías y mentiras. Es irrespetuoso con la figura de un presidente que, más allá de los errores que tuvo como cualquiera, transformó a la Argentina en muchos aspectos. Privatizó los medios, que antes estaban en manos del Estado, e hizo muchas cosas. No me gustó“, expresó el exfuncionario en diálogo con Laura Di Marco por LN+. En tanto, remarcó que le gustó las interpretaciones de Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani como el expresidente y Zulema Menem, respectivamente: ”Son dos personajes muy bien logrados, pero la historia no me gusta y la rechazo".

Kohan contó que se comunicaron con él para firmar los derechos de imagen pero no aceptó la propuesta. “Pregunté qué me iban a firmar a mí y me dijeron que nada. Yo quiero tener la libertad de decir lo que estoy diciendo: no me gusta y en muchos aspectos no tiene nada que ver con la verdad”, aseguró.

Leo Sbaraglia en la piel de Carlos Saúl Menem

Acto seguido, el exfuncionario comparó al actual presidente con Menem y dijo que hay “bastante” en común. “Está la necesidad de transformar a la Argentina. Yo coincido con él en el trasfondo de casi todas las medidas, a excepción de sus formas. Yo soy de otra época”, explicó y continuó: “Son figuras distintas en épocas distintas. Cuando Menem apareció estábamos con un 5000% anual de inflación. Era un desastre universal, así que Menem representaba la esperanza del pueblo. Con Milei lo mismo; la esperanza los une”.

El exsecretario defendió al exmandatario respecto a cómo se lo mostró en la serie: “Con Menem aparecieron las comunicaciones, el transporte y la energía, y se hicieron puentes y rutas. Evidentemente, hubo errores, pero el balance es lo que importa. La vida no es perfecta. Habrá habido menemistas corruptos, pero no fue el menemismo. No hay que generalizar”.

“Muchos fueron menemistas por la conveniencia en el momento, pero Menem, en 10 años de gobierno, hizo que el país sea respetado en distintas partes del mundo. No se necesitaban visas para ir a muchos lugares. No hay un gobierno corrupto, hay corruptos en un gobierno”, cerró.