“Está todo muy exagerado”. Zulemita habla de las polémicas en Menem, la serie: la caricatura de su padre, el rol de los Yoma y las prostitutas en Olivos

En diálogo con LA NACION, la hija del exmandatario habla por primera vez del impacto que le generó ver su historia y la de su familia en la pantalla

Pasaron apenas dos días del estreno de Menem, la serie que reconstruye la vida del expresidente Carlos Saúl Menem y las repercusiones no tardaron en llegar. Para algunos críticos la ficción trata temas complejos como el Yomagate o el atentado a la AMIA con cierta liviandad, mientras que refuerza la leyenda de un Menem mujeriego, amante de las fiestas y el derroche.

Horas después de que se posicionara como una de las series más vistas en el país en la plataforma Prime Video, Zulemita Menem compartió en sus redes una imagen junto Leonardo Sbaraglia, el actor que interpreta a su padre, bajo la leyenda: “Con el papi a la estratósfera”.

Ahora, habla en exclusiva con LA NACION:

“La empecé a ver a las 12 de la noche, el día del estreno. Esa misma noche vi los primeros tres capítulos y al día siguiente seguí con el resto”, cuenta Zulemita Menem al comenzar la entrevista.

Leo Sbaraglia en la piel de Carlos Saúl Menem

-¿Qué te pareció la serie?

-Creo que es una serie muy ficcionada. Tiene un toque de diversión, pero también es bastante fuerte… Tiene un poco de todo.

-¿Te resultó extraña? Porque, por un lado, toca temas muy serios de manera superficial, y por otro, muestra a un Menem mujeriego, que solo jugaba al golf...

-Por eso digo que está demasiado ficcionada. Mi papá era mujeriego, sí, eso hay que saberlo y aceptarlo. Pero no lo hacía tan públicamente, por decirlo de alguna manera.

-¿Por ejemplo?

-Ese episodio en el que mi mamá entra a la Quinta y encuentra a una chica (una prostituta) y le dice: “Chiquita, cubríte que te vas a resfriar” o algo así. Eso no pasó. Está todo llevado a un extremo. Pero bueno, casualmente así es la ficción ¿no?

La serie muestra algunas de las fiestas emblemáticas de la época con cierta ostentación que marcaron aquellos años Francisco Romero

-¿Llegaste a leer el guion antes de la grabación? Hace días dijeron vos a habías participado en la redacción...

-Sí, dijeron que yo había metido mano, pero con esto queda claro que no. No vi nada antes, ni metí mano. Así que espero que vayan viniendo de a uno a pedirme perdón.

-Si hubieras participado en el guion, ¿la serie habría sido muy distinta?

-Sí, si yo hubiese podido meter mano, hay muchas cosas que habría sacado.

–¿Por ejemplo? ¿Qué cosas?

-No sé... eso de revolver el pasado. Hay cosas que fueron duras en nuestra vida, como lo de la Quinta de Olivos o esta imagen de mi papá como un mujeriego llevado al extremo. Si bien lo era, en la serie está todo muy exagerado. Pero yo ya lo había dicho hace un mes: sabía que iba a haber cosas que me iban a gustar y otras que no… y bueno, ahí están.

El 12 de junio de 1990, Menem ordenó el desalojo de Zulema Yoma, entonces primera dama, junto a sus hijos, de la Quinta de Olivos Prime video

-Pero fue tu padre quien eligió que se hiciera esta serie, ¿no?

-Sí. Esto lo eligió mi viejo. Él era un visionario. Cuando hablaba de los vuelos a la estratosfera y hoy eso sucede... En su momento, varias productoras se lo propusieron a mi papá y él eligió esta productora y esta plataforma. En ese momento, Amazon casi que ni estaba en el país. Sí estaba fuerte Netflix, que también le ofrecieron. Pero él se decidió por esta.

-¿Llegó a leer el guion antes de morir?

-No, no lo vio. Él cedió sus derechos sabiendo que iba a haber ficción, se lo aclararon. Pero bueno, cuando te digo que era un visionario, lo digo en serio: pasaron años de su muerte y estamos todos hablando de él. Y desde hace tres meses. Pero bueno, este era su fin: “Que hablen”.

Cumelén Sanz, la actriz que interpreta a Zulemita Menem en la serie Francisco Romero

-¿Creés que tu padre estaría contento con toda la repercusión que está teniendo la serie?

-Siempre él solía decime: “Hija, que hablen bien o mal... pero que hablen”. Creo que se estaría muriendo de risa. Yo sé que hacer una serie toda a favor de Menem no serviría, como tampoco una con todo en contra de él. Yo creo que encontraron el punto justo.

-El director, Ariel Winograd, recurre a la comedia en muchos de sus trabajos. ¿Fue elegido por tu padre?

-No, la productora eligió el director.

-La interpretación de Griselda Siciliani como tu madre, Zulema Yoma, llama la atención. Sobre todo por cómo se muestra su carácter y su vínculo con Emir. La serie retrata a su familia con un tono algo exagerado, como si tuviera un tinte mafioso.

-Voy a separar a mi madre de su familia y también el apellido de mi abuelo de lo que fue Emir. Emir tuvo un un rol bastante fuerte y lamentablemente fue tal como lo muestran. Por algo mi mamá se separó y por algo no quiso volver a verlos nunca más. No se ve ni con Emir ni con Amira. Cuando ellos se metieron y empezaron a ocupar espacios en el gobierno, mi mamá se alejó por completo.

-¿Tu madre vio la serie?

-Sí, hasta ayer estaba viéndola. Creo que ya la estaba terminando. Ella la fue viendo más despacito, no como yo... [risas] Y piensa lo mismo que yo: que encontraron un equilibrio porque si era muy a favor, no servía; y si era demasiado en contra, tampoco.

-Más allá del aspecto político, ¿sentís que la serie logra reflejar quien fue Carlos Menem como persona?

-En lo político, sí creo que está bien retratado. Pero hay algunas escenas que son demasiado... como esa en la que aparece haciendo gimnasia en el despacho de la Quinta. Eso no era así. O el llanto en el final, que intenta reflejar el dolor que él sentía pero que no llegaba a mostrarlo porque él era la paz caminando. Yo creo que mi papá disfrutaba de lo que hacía, a pesar de la muerte de mi hermano. Creo que fue el único presidente que se fue entero del poder. Él amaba gobernar. Mi viejo era un político de raza.

–¿Quedaste conforme con el resultado? ¿Estás contenta con la serie?

-Yo no soy de mirar series. Vi esta y El encargado, nada más, porque llego a la cama y me duermo enseguida. Pero creo que está bastante bien. Como te decía antes, si hubiera sido una serie totalmente a favor de Menem, no hubiese funcionado. Y si hubiese sido completamente en contra, tampoco. Creo que lograron un buen equilibrio. Sí, hay cosas exageradas, eso es cierto. Pero la primera parte, cuando está en campaña, me pareció muy graciosa y divertida. Mi hermano yo aparecemos bastante poco, porque la realidad es que yo empecé a tomar un rol más protagonista cuando empecé a acompañarlo como “primera hija”, no como “primera dama”.

–¿Hubo momentos que te emocionaron?

–Sí, unos cuantos. Inevitablemente la parte de mi hermano y también en el acto de River. Fue fuerte porque me hizo acordar que yo estuve ahí. Pero es la vida que pasa...

Con el Papi 😉

A la estratosfera 🚀



La serie #Menem pic.twitter.com/54Mq3Nbz8z — zulema menem (@zulemitamenem) July 9, 2025

-Hace unas horas subiste en X una foto con Leo Sbaraglia, el actor que interpreta a tu padre. ¿Cuándo fue tomada?

-La foto me la saqué hace bastante, cuando ellos estaban filmando y les pedí si podía ir a ver un pedacito de la filmación con los chicos. Y nos lo permitieron. Estuvimos un ratito nomás porque me dijeron que Leo se puso muy nervioso. ¡Imagináte con su hija ahí presente! (risas) Es increíble lo bien caracterizado que está. Realmente se parece mucho a mi papá. Los dos, él y Griselda que hace de mamá, están bárbaros. Él mucho más caracterizado que Griselda que le ponen una peluca, nada más.

-Y la actriz Cumelén Sanz, que te interpreta a vos en la serie, ¿qué te pareció?

-Ahí me elogiaron un poquito [risas]. Con ella, la verdad es que me mejoraron un montón, la actriz es monísima.

-¿Se viene una segunda temporada?

-Eso dicen, pero sinceramente no tengo idea. Mi papá cedió sus derechos, así que imagino que no hay ninguna limitación para que continúe.