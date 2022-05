Un intendente oficialista reaccionó contra La Cámpora: “Si no les gusta, se tienen que ir”

No es la primera vez que el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que pertenece al Frente de Todos apunta contra los principales referentes de La Cámpora, agrupación que lidera Máximo Kirchner y que forma parte de la coalición oficialista.

Esta vez, reaccionó con dureza frente a los dichos de Andrés “El Cuervo” Larroque, quien habló esta mañana sobre las tensiones que vive el Gobierno y remarcó que el presidente Alberto Fernández no es la figura principal sino que ese rol le corresponde a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “El Gobierno es nuestro”, afirmó este martes en diálogo con radio Urbana Play.

Sobre estas declaraciones, el funcionario bonaerense opinó en diálogo con LN+: “Me parece una desubicación absoluta”. Y se explayó: “No se pueden arrobar la representación. Es inadmisible. El pueblo votó y uno no puede tomar la bandera de la representación de algo que no le corresponde, es una falta de respeto hacia nuestros electores”.

En esta línea, consideró que si bien “hay un desorden”, le corresponde al presidente de la Nación ponerlo en su lugar. “Me parecen actitudes irresponsables que no están a la altura del cargo que están ocupando. Yo ya lo he dicho, es muy sencillo: si hay alguien en un gobierno al que no le gusta lo que hace el titular, lo que tienen que hacer es irse”, lanzó.

El jefe comunal manifestó que encuentra muchas diferencias con La Cámpora. “No comparto cosas ni de fondo ni de forma. Renunciar al bloque de diputados siendo oficialista no lo comparto, tampoco que hayan votado en contra de una ley, que era principal... Es una chiquilinada. No estamos para esto, porque le país tiene problemas muy serios para gobernar”, cuestionó.

Y concluyó en diálogo con Eduardo Feinmann: “No tengo registro de que gobernando en un mismo signo de la nación le digan a la máxima figura lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir. Me parece que no es bueno para el Frente de Todos, tampoco para los 40 millones de argentinos y argentinas este triste espectáculo”.

Gray había cuestionado también en febrero al jefe de La Cámpora por renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. “¿Representa al peronismo de la provincia de Buenos Aires o a La Cámpora”, se preguntó. Y remarcó: “No somos adolescentes caprichosos; somos dirigentes políticos con enormes responsabilidades”.

“Me pregunto: con la renuncia de Máximo a la jefatura del bloque de Diputados del Frente de Todos, ¿Se expresa el pensamiento del peronismo bonaerense o solo el de La Cámpora?”, inquirió el intendente.

