Gabriela Cerruti volvió a atacar a la prensa: “Tenemos un ecosistema de medios opositor muy importante que no refleja las mejoras económicas actuales”

“Tenemos un ecosistema de medios opositor muy importante”, dijo hoy Gabriela Cerruti en un nuevo ataque a la prensa. Según la portavoz de Presidencia, el periodismo no refleja “las mejoras económicas actuales” y que la situación del país es de “privilegio” respecto de otros. Además, aseguró que las medidas tomadas por el Gobierno para superar la crisis “son contundentes”, pero no se trasladan a las expectativas debido a la prensa independiente.

“No creo que falte contundencia política, a veces cuando nos sentimos tan cosmopolitas no hay una conciencia certera de lo que pasa en el mundo. Tenemos en Holanda y Alemania las calles cortadas por tractores porque no hay fertilizantes ni gasoil, cosas que no pasan hoy en la Argentina”, dijo Cerruti en una entrevista radial al contestar por qué las medidas para superar la crisis económica no son más fuertes.

“La situación de Argentina es de mucho privilegio, tenemos el embudo de la falta de dólares, pero tenemos un nivel de crecimiento y generación de empleo que siento que, por un lado por los problemas políticos y porque tenemos un ecosistema de medios opositor muy importante, es difícil de trasladar a las expectativas”, dijo en comunicación con AM 530 Somos Radio.

Así, ejemplificó con algunas de las medidas tomadas para evitar la fuga de dólares: “Si te digo que vamos a terminar con cuotas a tasa cero de los free shops para que te compres los cigarrillos, el champagne y el whisky y vamos a permitir que los dólares vayan a los medicamentos y los fertilizantes y combustibles, los titulares son ´Prohibieron las cuotas en los freeshops´, esto es porque el sistema de medios comunica la medida como algo negativo, cuando no lo es”.

Por otra parte, dijo que ante los pedidos de la militacia de “hacer más cadenas nacionales o aplicar la ley de medios”, el Gobierno “no lo considera ahora conveniente”.

Los señalamientos de Cerruti al periodismo “desestabilizante”

No es la primera vez que Cerruti desestima el rol de la prensa. Como hizo ayer en una entrevista extensa para Radio Nacional, hoy volvió a defender su postura de no responder ciertas preguntas que ella calificó como “desestabilizantes”.

La semana pasada, Cerruti había sido cuestionada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cuando, en su conferencia de prensa habitual, una periodista le preguntó sobre “una posible renuncia” de Alberto Fernández y ella contestó que no se deberían preguntar ciertas cosas.

Así, consultada hoy sobre si hay sectores desestabilizantes que quieren que el gobierno de Alberto Fernández termine antes de tiempo, dijo: “No puede ser que me pregunten seriamente si hay sectores que quieren desestabilizar y transformarlas en preguntas verosímiles. Hay que tener cuidado cómo se engancha el periodismo con ese tema. Cuando aducís que hay sectores desestabilizantes jugás con una corrida cambiaria que no sabés cómo termina. Cuando uno se engancha en situaciones desestabilizantes y las lleva adelante desde diferentes sectores, sea de la economía o del periodismo, abrís una caja de pandora y no sabes cómo termina”.

Ayer, en la entrevista con Radio Nacional, había dicho: “Creen que el periodismo tiene derecho a hacer cualquier cosa, a preguntar de cualquier manera, a mentir, a difamar, a insultar, y uno tiene que contestar con la mejor sonrisa, porque sino agrede a la libertad de expresión”.

Además, definió: “Existe cierta vocación en el periodismo para generar desánimo y hay grupos económicos que poseen medios de comunicación y son los que llevan adelante su propia agenda económica y empresarial”.

En febrero pasado, Cerruti tuvo un cruce con una periodista de LA NACION cuando desmintió que una frase de Fernández ante su par ruso, Vladimir Putin, sobre cortar la dependencia del país con Estados Unidos hubiera generado malestar en la Casa Blanca, algo que se volcó en un artículo de este medio.

“¿Qué funcionario dijo eso? Que una fuente periodística dé una opinión y que sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo”, cuestionó en la conferencia de prensa del 10 de febrero.

Al día siguiente, en diálogo con Radio 10, se refirió al cruce y dijo: “Es como el abc del periodismo; si yo contesto algo que un diario dice que es la posición de Estados Unidos, le estoy contestando a ese país y la verdad es que pongo al Presidente en la posición de estar contestándole al gobierno de EE.UU. algo que no sabemos quién ni cómo lo dijo”.

No obstante, esa misma mañana se había disculpado vía WhatsApp con los preiodistas acreditados en la Casa Rosada: “Buenos días. Quiero decirles que me molesta e incomoda la exposición de ayer. Mi trabajo es darles información sobre el Presidente y aparecer yo lo menos posible. Y cuidar la relación con ustedes. Así que disculpas por lo que haya manejado mal yo, espero volver a nuestra habitual y cordial relación ya mismo”.

Sobre la jornada de protesta del agro

Cerruti calificó la protesta convocada por la Mesa de Enlace que se realizará hoy como fuera de tiempo porque tiene reclamos sobre problemas “que ya están solucionados” como el de la escasez de gasoil.

“Estos paros siempre son políticos, son decisiones políticas que toman las patronales de la Mesa de Enlace, los temas que pone hoy en discusión como el de la falta de gasoil tuvo un pico de tensión hace un mes atrás, cuando se juntaba la demanda de gasoil con la demora de la entrada por importación, pero eso ya está solucionado”, comenzó a explicar Cerruti a la pregunta de qué postura tomaría el gobierno.

“Sostener un paro por un reclamo que ya está solucionado... estos paros siempre son políticos y no están ni bien ni mal, pero en este caso en particular donde hablan de reclamos que están absolutamente fuera de la discusión y cuando estaban dentro de la discusión ellos lo conversaban con el Ministro de Agricultura, solo hay que esperar que impacte lo menos posible a los que trabajan todos los días” argumentó.

Ante la pregunta de por qué no hay una respuesta del Gobierno ante este paro del sector agropecuario, dijo: “No me queda claro qué puede hacer el Gobierno para obligarlos a liquidar lo dólares, están los diálogos y las mesas que se consensuan y las medidas como la de cuotas de exportación”.

Además, dijo: “Los sectores agroexportadores que no liquidan las exportaciones para mejorar la llegada de dólares se meten en una timba y no saben cómo les va a salir, especulan con tratar de sostenerlo más para que aumente el precio internacional, y están los sectores concentrados que se movilizan para que suceda una devaluación, pero la ministra [de Economía] Silvina Batakis ya dijo que seguirá tomando más decisiones”.