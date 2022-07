Aníbal Fernández dijo que el Presidente tiene que pelear por la reelección: “Lo que ha hecho por este país es mágico, voy a jugar con él”

En una nueva muestra de respaldo al presidente Alberto Fernández, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le dio un fuerte espaldarazo en el frente interno y dijo que el mandatario tiene que pelear por la reelección el año próximo. “Lo que ha hecho por este país es mágico, voy a jugar con él”, afirmó el dirigente, una de las voces más fuertes de la Casa Rosada. En ese sentido, también consideró que el jefe de Estado debe ser “premiado” por cómo encaró la gestión “contra viento y marea”. Sus declaraciones se dan en medio de la fuerte crisis política que atraviesa al Gobierno con el recambio en el Palacio de Hacienda.

Decidido a acompañarlo en los comicios ante las fricciones con el kirchnerismo, Fernández respondió con un tajante “sí” cuando fue consultado en Radio Con Vos si el Presidente debería pretender renovar su mandato y lo justificó: “Lo que Alberto ha hecho por este país y las cosas que ha conseguido en una absoluta situación negativa es mágico. Con la pandemia, con la guerra”.

Entonces, enumeró lo que para él son los logros del mandatario: “Las soluciones, los niveles de obra pública, el desarrollo económico, la creación de Pymes, los puestos de trabajo, la desocupación de 7%: lo que se ha hecho contra viento y marea, es bárbaro eso, debiera premiarse. Los Poderes Ejecutivos del mundo vieron el lonjazo en el lomo en los últimos tiempos, fundamentalmente por la pandemia”.

Convencido de que “a veces no se aprecia” la labor de Fernández, dijo que el deber de su equipo será dar a conocer sus puntos fuertes. “Lo voy a acompañar, yo voy a jugar con él”, aseveró sin dudar el ministro de Seguridad cuando habló del Presidente como posible candidato para 2023, pese a que la renuncia intempestiva de Martín Guzmán al ministerio de Economía le imprimió inestabilidad al Gobierno y a las críticas que llegan incluso de los socios de la coalición.

“La situación ha cambiado y mucho, los movimientos en términos de capacidad para comprar tickets de vuelo son terribles; la situación del campo, que está con el lockout, es casi chistosa, nunca tuvieron los niveles de reconocimiento de políticas públicas y de funcionamiento de este momento”, planteó Fernández. Dijo, también, que la gestión tiene “demasiados elementos para mostrar”, aunque consideró: “También hay una caterva de odiadores que solamente pretenden multiplicar una mentira, que les va bárbaro”.

Incluso, ancló los traspiés de esta gestión en el paso de Mauricio Macri por el Ejecutivo, entre 2015 y 2019. “El quilombo no lo hace Alberto, lo hace Macri”, sostuvo Fernández, que acotó: “Estamos viviendo situaciones por afuera de la lógica de lo que tendría que haber sido una gestión de gobierno. Enderezar semejante quilombo que dejó este tarado, en función de las complicaciones que tenemos, es difícil”.

“A Alberto lo designó el pueblo, no Cristina”

Con un perfil más mesurado que en otras oportunidades en cuanto a su firmeza contra el kirchnerismo -y ante la especie de tregua que intentaron sellar en la cúpula del Gobierno después de aquel fin de semana álgido por el recambio en Economía-, el ministro de Seguridad insistió con que las decisiones las toma el Presidente y dijo que “no tiene miedo” a que haya discusiones dentro de la coalición, siempre que estén vinculadas a defender los intereses “de los que menos tienen”.

“Perón decía que era muy fácil gobernar, pero difícil conducir. Bueno, es la etapa del conductor la que tiene que llevar adelante esta estrategia”, planteó Fernández, con sus usuales citas, y también aconsejó mantener en reserva los encuentros en la cúpula del Gobierno y lo que en esos mitines se charla. “Hay que evitar cada vez que se toman decisiones o hay reuniones donde hay informaciones sensibles y después termina alguno, infiel, traficando esa información con amigos. Esas cosas hacen mucho daño”, indicó.

Y para ponderar aún más la figura de Fernández, el funcionario volvió sobre el momento en que el ahora mandatario fue ungido por la vicepresidenta Cristina Kirchner como cabeza de fórmula del kirchnerismo, en 2019. “A Alberto lo designó el pueblo, no lo designó Cristina. Lo que pudo haber hecho Cristina es obviar una propuesta a través de una PASO, porque había alguien que nos referenciaba a un grupo, yo formo parte de ese grupo, y que podía ser candidato en buenas condiciones”, dijo el ministro para minimizar la decisión de la vice.

“Perón dice: ‘Tenés que ir a buscar el hormiguero y después, hormiga por hormiga’. El hormiguero es lo que todos llamaron ‘el núcleo duro’ y que Cristina lo tenía. Y, después, la hormiga por hormiga la fue a buscar Alberto y el resultado lo tenés a la vista. Entonces, no es tan fácil ‘lo puso Cristina’. Lo puso el pueblo”, refirió.

Dijo que a Batakis la propuso él

Para marcar sintonía con el Presidente, Fernández incluso aseguró que él le recomendó a Silvina Batakis como titular de Economía, aunque las versiones oficiales le adjudicaron esa idea al titular del Banco Central, Miguel Pesce. “Yo le pasé algún nombre y le pasé a Silvina Batakis. Pesce habrá propuesto lo que quiera, y no digo que [el mandatario] me dio bola a mí, digo que yo también la propuse; y la diferencia es que yo tengo el WhatsApp de las 18.46″, indicó.

Con la nueva ministra ya en funciones, y ante los cuestionamientos que recibió de parte de los dirigentes sociales por la falta de políticas para el sector en los primeros anuncios que realizó esta semana, Fernández dijo que no ve “nada fuera de lugar” y que se deberán “corregir” en todo caso las cuestiones que impacten sobre los sectores vulnerables.

Alberto Fernández designó a Silvina Batakis para reemplazar a Martín Guzmán Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Bajo esa postura, le respondió al referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande, Juan Grabois, quien acusó a Batakis de implementar la “ortodoxia económica” y que amenazó con dejar el Frente de Todos, en medio de su presión aún sin réplica para que se implemente un Salario Básico Universal.

“Tengo una buena relación con Grabois, pero no es así, no es que se hacen las cosas que él quiere, se hacen las cosas que se pueden hacer. Con Grabois puedo coincidir con la visión, pero no con imponerle a la ministra de Economía cuáles son las acciones que tiene que tomar porque si no pasa tal o cual cosa”, dijo Fernández, que indicó: “Habría que esperar que eso vaya ordenándose y que la dejen a ella tomar las decisiones que tiene que tomar para que por esa vía no lastime a nadie”.