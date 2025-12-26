A qué hora es el Sorteo del Gordo de Navidad 2025, hoy viernes 26 de diciembre

Hoy, viernes 26 de diciembre, es el día tan esperado por miles bonaerenses, puesto que se sortea el Gordo de Navidad 2025. Se trata de un sorteo organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense que se da alrededor de la fecha navideña y que tiene un pozo especial que supera los 1750 millones de pesos, entro otros premios. Para conocer el resultado de este año, muchos se preguntan a qué hora comenzará este evento.

Todo lo que hay que saber sobre el sorteo del Gordo de Navidad 2025, que se hoy Pixabay

A qué hora es el Sorteo del Gordo de Navidad 2025

Según informó el Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense, el sorteo del Gordo de Navidad 2025 está programado para hoy, viernes 26 de diciembre, a las 21 horas. La ceremonia se desarrollará en el Salón de Sorteos de la sede central del organismo, como suele ocurrir año tras año. Contará con transmisión en vivo para todo el público para conocer los números de la suerte para este evento especial.

Cómo seguir en vivo el Gordo de Navidad 2025

Se puede seguir el sorteo por streaming Shutterstock

Los interesados pueden seguir en vivo el sorteo del Gordo de Navidad por streaming, a través del canal oficial de YouTube de Lotería de la Provincia. Para quienes no puedan verlo en directo, la página web oficial del organismo publicará la nómina de ganadores tras la finalización del sorteo.

Además, LA NACION ofrece su monitor de loterías y quinielas, una herramienta digital que actualiza al instante los números de los distintos juegos de azar y permite el control rápido de las boletas.

Los premios del Gordo de Navidad 2025

Para este año, se destina un monto total de $1.755.750.000 en premios. La estructura de recompensas presenta cifras significativas:

El primer premio supera los $800 millones para el billete entero.

supera los $800 millones para el billete entero. El segundo premio otorga $250 millones

otorga $250 millones El tercero ofrece $65 millones.

ofrece $65 millones. El cuarto cuenta con $25 millones.

cuenta con $25 millones. El quinto reparte $12 millones.

Estos montos corresponden a la modalidad de billete completo, es decir, a aquellas personas que compraron la totalidad del billete. En tanto, se otorgan premios por las terminaciones del primer premio y por aproximación hasta la quinta posición.

¿Qué números salieron en El Gordo de Navidad de 2024?

El sorteo del Gordo de Navidad (Captura: Lotería de la Provincia de Buenos Aires)

En la edición 2024, el primer puesto correspondió al número 81.476, con un único ganador de $500.000.000 gracias a un billete adquirido en Munro, Vicente López.

Por su parte, el segundo número, 99.556, se vendió en Mar del Plata, con un premio de $150.000.000. El tercer premio fue para el número 64.208, que fraccionó $40.000.000 entre diversas localidades bonaerenses. El cuarto premio favoreció al 33.145 y se distribuyeron $15.000.000 también en distintas ciudades. El quinto premio quedó para el número 81.767, que fue vendido en Berazategui, con una recompensa de $7.000.000.

El listado completo de los números ganadores del Gordo de Navidad 2024

Los números ganadores del Gordo de Navidad en 2024 fueron:

81.476

99.556

64.208

33.145

81.767

13.443

86.975

06.426

57.893

79.697

Cabe destacar que los ganadores de este premio son los que aciertan las cinco cifras de cualquiera de las 20 ubicaciones del sorteo. Es decir, si tiene el número entero, se lleva el monto completo, y si no, se reparte entre las fracciones, como se hizo en el tercer puesto.