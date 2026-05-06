Hay fin de semana largo confirmado: cuándo cae el feriado del 25 de Mayo de 2026
Este año, el Día de la Revolución de Mayo da paso a un fin de semana largo; ¿cuáles son los asuetos que quedan en 2026?
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Muchos se preguntan cuándo cae el feriado del 25 de mayo, una fecha en que se conmemora el Primer Gobierno Patrio de la Argentina. La duda nace principalmente porque puede permitir un fin de semana largo, lo que haría que muchos aprovechen para hacer una escapada.
De acuerdo al calendario oficial que ofrece la Jefatura de Gabinete en su sitio oficial, el Día de la Revolución de Mayo este año se celebra el lunes 25 de mayo. Dado su carácter inamovible, este feriado no se puede trasladar a otra fecha.
De todos modos, al coincidir con un lunes da paso a un fin de semana largo, puesto que se anexa al sábado 23 y domingo 24 de mayo. En ese sentido, permite un período de descanso extendido de tres días.
Cómo me pagan si trabajo el feriado del 25 de mayo
La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) detalla que en “los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”. En ese sentido, la normativa estipula que la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.
En tanto, a quienes les dan el día por el feriado les corresponde cobrar lo mismo que cualquier otra jornada laboral, aun cuando coincida con un domingo.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
Mayo
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
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