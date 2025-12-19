Cuánto sale el billete del Gordo de Navidad 2025

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense inició la venta de las participaciones para el Gordo de Navidad, que distribuye premios que, en total, superan los $1750 millones. Los interesados pueden adquirir los tickets en más de 4300 agencias oficiales de la provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el costo del billete entero y sus fracciones para participar del Gordo de Navidad?

Los interesados en participar del sorteo de Navidad tienen dos modalidades principales para adquirir sus participaciones. La primera opción es la compra del billete entero, que tiene un valor de $50.000. La segunda opción de compra es por fracción, con un valor de $5000 cada una. Los tickets ya se encuentran a la venta y los ciudadanos pueden comprarlos en las más de 4300 agencias oficiales autorizadas.

El Gordo de Navidad de 2025 se sortea el 26 de diciembre a las 21 horas Imagen de Alejandro Garay en Pixabay

El sorteo de Navidad y Reyes bonaerense se lleva a cabo el día 26 de diciembre a las 21 en el Salón de Sorteos de la sede central del Instituto. Para participar, el interesado debe acercarse a cualquier agencia de lotería que esté autorizada.

Para participar, el comprador debe determinar si adquiere un billete completo o una fracción y elegir un número entre el 000000 y el 99.999. En el momento de la compra, el boleto se entrega con un porta-billete, para proteger el papel térmico del calor y la luz solar.

Los pozos y la estructura de premios del Gordo de Navidad en 2025

El sorteo organiza un pozo total que supera los $1750 millones. El incentivo principal de este juego es el Primer Premio, ya que el poseedor de un billete entero ganador del primer lugar recibirá más de $800 millones.

El Gordo de Navidad organiza un pozo total que supera los $1750 millones Kikinunchi - Shutterstock

La estructura de premios del Gordo de Navidad ofrece otros montos importantes. El segundo premio otorga $250 millones, el tercer premio es de $65 millones, el cuarto premio alcanza los $25 millones y el quinto premio reparte $12 millones, montos se asignan a billetes completos.

El juego suele incluir la posibilidad de ganar por las terminaciones del primer premio. También ofrece la opción de obtener alguna recompensa por aproximación hasta la quinta posición, lo que amplía las chances de obtener algún beneficio.

Cómo ver el Gordo de Navidad 2025

Los participantes pueden seguir el evento en vivo, ya que, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense generalmente transmite el sorteo en vivo por su canal de YouTube. Las personas que no pueden seguir la transmisión en vivo tienen la opción de verificar los resultados en la página web oficial del organismo.

El Gordo de Navidad se podrá ver en vivo por el canal de YouTube el 26 de diciembre

Además, los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION.

Los ganadores del Gordo de Navidad en 2024

La edición del Gordo de Navidad 2024 tuvo un solo ganador del primer puesto. El número 81.476 ganó $500.000.000. El billete fue comprado en la agencia ubicada en la calle Vélez Sársfield 4631, en Munro, partido de Vicente López.

El segundo número ganador fue el 99.556 y se llevó $150.000.000. El tercer premio fue para el 64.208, que fraccionó $40.000.000 entre varias localidades. Estas localidades fueron Laferrere; Boulogne Sur Mer; Maquinista Savio; Mar del Plata; Pontevedra; San Miguel de Monte; Villa Tesei; Wilde; Villa Martelli y Mar de Cobo.

El sorteo del Gordo de Navidad de 2024 (Captura: Lotería de la Provincia de Buenos Aires)

El cuarto premio correspondió al 33.145, un ticket repartió $15.000.000 entre diferentes localidades: San Nicolás, José C. Paz; Laferrere (tres); San Justo; Olavarría, La Unión; Ensenada y Nueve de Julio. El quinto premio fue para el número 81.767. Este se vendió en la localidad de Berazategui. El ganador se llevó $7.000.000.

Los ganadores de este premio aciertan las cinco cifras de cualquiera de las 20 ubicaciones del sorteo. Si el participante posee el número entero, se lleva el monto completo y si no, el premio se reparte entre las fracciones, como sucedió en el tercer puesto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.