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Resultados del Brinco de hoy, 1 de noviembre

Este domingo se sorteó el Brinco en la Argentina; controlá tu jugada y enterate si ganaste en esta lotería de Santa Fe que se comercializa en todo el país

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Sorteo del Brinco: los resultados de hoy, 1 de noviembre
Sorteo del Brinco: los resultados de hoy, 1 de noviembre

El Brinco ofrecía este domingo 1 de noviembre un pozo estimado total de $720.000.000. El sorteo arrojó como números ganadores: 05-10-15-23-27-38.

En la ronda de seis aciertos, el pozo de $621.178.158,10 quedó vacante

En la ronda de cinco aciertos, tuvo 14 ganadores, y cada uno de ellos se llevó $473.625,99 en premios

En la ronda de cuatro aciertos, tuvo 347 ganadores, y cada uno de ellos se llevó $6.305,91

En la ronda de tres aciertos, tuvo 4.953 ganadores, y cada uno de ellos se llevó $2.080,44

Estos son los últimos resultados del Brinco
Estos son los últimos resultados del Brinco

¿Qué es el Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado, es decir que el monto del premio depende del pozo que se forma a partir de la recaudación y los sorteos sin ganadores, aunque el pozo mínimo del juego es de $10.000.000 de pesos.

¿Cómo jugar al Brinco?

Para jugar hay que elegir 6 números que van del 00 al 39 (inclusive). Las apuestas se registran en las agencias de lotería habilitadas, donde el agenciero cargará los números en el capturador de apuestas y entregará a cambio un ticket que acredite el juego.

Además, los participantes del Brinco también juegan el sorteo del Brinco Junior, que sortea un pozo fijo establecido en $8.000.000 que sólo se gana acertando los 6 números de la apuesta.

Cómo se juega al Brinco
Cómo se juega al Brinco

¿Cómo se reparten los premios?

El Brinco abona distintos premios según los números de aciertos de cada jugador.

  • Primer premio: seis aciertos.
  • Segundo premio: cinco aciertos.
  • Tercer premio: cuatro aciertos.
  • Cuarto premio: tres aciertos.

Si no hay ganadores de 6 o 5 aciertos el pozo se acumula para el siguiente sorteo.

¿Quién organiza el Brinco?

El Brinco nació en el año 2000 como una variante del Brinco, pero pronto se transformó en un juego aparte. Es un producto de la lotería de Santa Fe que es comercializado en todo el país. Los fondos que resultan de los sorteos se destinan a inversiones en salud y educación.

¿Dónde seguir el resultado del Brinco?

Los números que resulten de los sorteos del Brinco y otros juegos de azar pueden seguirseen el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

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