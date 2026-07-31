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Resultados de la Quiniela Poceada de hoy, 30 de julio

Este jueves se sorteó el premio de la Quiniela Poceada de la Ciudad; controlá tu jugada y enterate si ganaste en este juego que se realiza diariamente y requiere acertar 6, 7 u 8 números

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Sorteo de la Quiniela Poceada: los 20 ganadores de hoy, 30 de julio
Sorteo de la Quiniela Poceada: los 20 ganadores de hoy, 30 de julio

Este jueves 30 de julio se llevó acabo el sorteo de la Quiniela Poceada, y a la cabeza salió el número 01, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el agua. Por otra parte las letras fueron EEOL

El orden de los números sorteados en la Poceada del lunes son los siguientes:01-04-13-14-18-21-37-48-52-56-59-62-64-67-68-78-81-82-87-89

La distribución del sorteo de la Quiniela Poceada quedó así:

  • Ocho aciertos: quedó vacante con $80.000.000
  • Siete aciertos: tuvo dos ganadores con $17.425.273
  • Seis aciertos: tuvo 14 ganadores con $1.472.310

¿Cuándo se sortea la Quiniela Poceada de la Ciudad de Buenos Aires?

Los números de este juego se definen con el último sorteo diario de la Quiniela de la Ciudad, que se lleva a cabo a las 21 horas.

Cómo se juega a la Quiniela Poceada
Cómo se juega a la Quiniela Poceada

¿Cómo se juega a la Quiniela Poceada?

Como lo indica su nombre, el premio de la Quiniela Poceada se acumula en un pozo sorteo tras sorteo hasta que alguien gana el juego. El valor de la apuesta es de $60.

Para jugar es preciso elegir ocho números en un rango del 00 al 99. El sorteo se resuelve con las veinte posiciones que componen el extracto de la última Quiniela de la Ciudad sorteada en el día.

Los premios se ganan al acertar 6, 7 u 8 cifras. Cada número acertado equivale a un punto; no se consideran los números repetidos en caso de haberlos. Para validar el premio es necesario que la ubicación de los números figure entre las 20 ubicaciones del extracto de la Quiniela de la Ciudad.

¿Dónde ver los resultados de la Quiniela Poceada?

Los números del sorteo de la Quiniela Poceada y de otros juegos pueden seguirse en el monitor de loterías y quinielas de La Nación.

¿Dónde se pueden cobrar los premios de la Quiniela Poceada?

Las personas que ganen premios a partir del sorteo de la Quiniela Poceada pueden cobrarlos directamente en las agencias autorizadas llevando el boleto ganador.

Los boletos ganadores tienen una validez de 10 días hábiles a partir del día del sorteo y hasta la hora de la realización del sorteo del último día para cobrar.

¿Dónde seguir el resultado del ?

Los números que resulten de los sorteos de la Quiniela Poceada y otros juegos de azar pueden seguirseen el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

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