LA NACION

Resultados de la Quiniela de la Provincia ronda Previa de hoy, 14 de julio

Este martes se sorteó la Quiniela de la Provincia, en su edición Previa; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela de la Provincia Previa: los 20 ganadores de hoy, 14 de julio
Sorteo de la Quiniela de la Provincia Previa: los 20 ganadores de hoy, 14 de julio

Este martes 14 de julio se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de la Provincia Previa. El número ganador resultó ser el 0776.

La cabeza del sorteo fue el número 76, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: las llamas.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Previa se realiza a las 10:15 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 0776
  • 2861
  • 7620
  • 1413

Luego completan el sorteo de la Quiniela de la Provincia en la ronda Previa los siguientes números:

  • 7179
  • 1206
  • 7478
  • 7743
  • 6094
  • 0351
  • 8671
  • 3955
  • 3468
  • 8223
  • 4042
  • 1718
  • 0209
  • 7330
  • 1511
  • 2766

¿Cuándo se sortea la Quiniela Múltiple de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires?

Este juego tradicional, administrado por la Lotería de la Provincia, ofrece cuatro sorteos diarios de lunes a sábados. El Primero se realiza a las 11:30; le sigue la ronda matutina a las 14hs. Luego se realizan las rondas del Vespertino a las 17:30 h y por último el Nocturno a las 21 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela Múltiple?

Hay dos tipos de apuestas en esta versión:

  • se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
  • se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. La líder argentina detrás del estudio que logró prevenir en un 55% la demencia explica por qué los resultados son un hito
    1

    La líder argentina detrás del estudio que logró prevenir en un 55% la demencia en adultos mayores explica por qué los resultados son un hito

  2. Los organizadores de la carrera explicaron el trasfondo del ataque de jinetes a los participantes en Río Negro
    2

    Los organizadores de la carrera explicaron el trasfondo del ataque de jinetes a los participantes en Río Negro

  3. La fuerte respuesta de Pipo Gorosito a una leyenda inglesa que criticó a dos jugadores argentinos
    3

    Pipo Gorosito cruzó a Gary Neville tras sus críticas a dos jugadores argentinos

  4. Estados Unidos califica la semifinal entre Argentina e Inglaterra como de "alto riesgo" y extrema las medidas de seguridad
    4

    Estados Unidos califica la semifinal Argentina-Inglaterra como de alto riesgo y extrema las medidas de seguridad