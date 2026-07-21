LA NACION

Resultados de la Quiniela de Santa Fe ronda Nocturna de hoy, 20 de julio

Este lunes se sorteó la Quiniela de Santa Fe, en su edición Nocturna; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela de Santa Fe Nocturna: los 20 ganadores de hoy, 20 de julio
Sorteo de la Quiniela de Santa Fe Nocturna: los 20 ganadores de hoy, 20 de julio

Este lunes 20 de julio se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Santa Fe en su edición Nocturna. El número ganador resultó ser el 6976.

La cabeza del sorteo fue el número 76, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: las llamas.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Nocturna se realiza a las 21:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 6976
  • 9027
  • 3438
  • 1159

Luego completan el sorteo de la Quiniela de Santa Fe en la ronda Nocturna los siguientes números:

  • 3595
  • 7177
  • 9682
  • 2566
  • 8256
  • 7525
  • 9182
  • 2268
  • 7386
  • 5968
  • 1977
  • 2144
  • 6061
  • 2090
  • 7534
  • 6587

¿Cuándo se sortea la Quiniela de Santa Fe?

La Quiniela de Santa Fe realiza sorteos 4 veces al día: la Primera a las 12.00 h, más tarde el Matutino de las 14:30 h, seguido de la Vespertina de las 17.30 h y finalmente la Nocturna a las 21.00 h. De estos sorteos resultan los 20 números ganadores de la jornada.

¿Cómo se juega?

La Quiniela de Santa Fe dispone el sorteo de la siguiente forma: se giran en simultáneo cinco bolilleros; cuatro de ellos contienen esferas de goma con números del 1 al 9, estos se usan para determinar las 4 cifras que componen a los números premiados. El bolillero restante contiene bolillas numeradas del 1 al 20, y se usa para determinar la posición, y por ende el valor, de los números resultantes.

¿Cómo se apuesta en la Quiniela de Santa Fe?

La Quiniela de Santa Fe se juega apostando una determinada cantidad de dinero a números que van de 1 a 4 cifras y se ubican en lugares diferentes del ticket. El juego permite dos tipos de apuestas:

  • Apuestas directas al PRIMERO (1º) o a varios premios, es decir, a los DOS (2), TRES (3), CUATRO (4), CINCO (5), DIEZ (10) o a los VEINTE (20) premios, a UNA (1) cifra, a DOS (2) cifras, a TRES (3) cifras, a CUATRO (4) cifras ó a CINCO (5) cifras.
  • Apuestas en redoblonas, que consiste en una jugada combinada en la cual se apuesta a dos (2) números distintos o a un mismo número debiendo figurar en este último caso como mínimo dos (2) veces en el extracto dentro de los lugares de ubicación elegidos.

¿Cómo seguir el juego en la Quiniela de Santa Fe?

Los resultados de la Quiniela de Santa Fe y de otras loterías y juegos pueden verse en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. Nació en YouTube, es un éxito mundial y ahora llena la calle Corrientes: el fenómeno argentino que conquistó a los chicos
    1

    De YouTube al teatro: cómo El Reino Infantil se convirtió en un fenómeno del entretenimiento para chicos

  2. El sentido posteo de Messi después de la derrota de Argentina en la final del Mundial
    2

    Lionel Messi hizo un posteo tras la derrota en la final del Mundial: “El dolor es muy grande”

  3. El duro artículo de The Athletic que fulmina a la selección argentina: "Se deshonró a sí misma"
    3

    Duro artículo de The Athletic contra la selección: “Argentina se deshonró a sí misma”

  4. Por fin se terminó la mentira de Lionel Andrés Messi y ahora llegó el tiempo de investigarlo
    4

    Es un extraterrestre: por fin se terminó la mentira de Lionel Andrés Messi y ahora llegó el tiempo de investigarlo