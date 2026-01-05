El sorteo n°2409 del Telekino se jugó este domingo 4 de enero y ya tiene sus resultados. Los jugadores de este domingo podrán verificar los números de la suerte que tocaron en las bolillas.

Resultados Telekino: estos son los números ganadores del sorteo del domingo 4 de enero

Los números ganadores de la edición de este domingo 4 de enero del Telekino son: 01-05-07-08-09-11-13-16-17-18-20-21-22-23-25.

Quiénes se llevaron el premio LUIS ROBAYO - AFP

Según el sitio oficial de resultados del sorteo, en la categoría de 15 aciertos el premio quedó vacante.

Además, se entregaron otros premios, como los $2.000.000 a cinco participantes, uno de Buenos Aires (número de cartones 231.286), otro de Mendoza (número de cartón 511.156), otro de Chubut (número de cartón 667.233), otro de córdoba (número de cartón 701.740) y otro de Catamarca (número de cartón 751.631).

Cuál era el pozo del Telekino

Comercial Sorteo Nro 2409

El pozo llegó a los $700 millones para los 15 aciertos. Desde la Lotería de la Provincia de Buenos Aires informaron que también que se ofreció como premio un auto 0 km, un crucero por el Caribe y un viaje a Río de Janeiro, Brasil, para dos personas. Adicionalmente, con el número de cada cartón se sortearon cinco premios de $2.000.000.

Qué es el Telekino

El Telekino es un juego de azar poceado que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Consiste en la extracción de 15 bolillas de 25 en un sorteo, que sirve para determinar a los ganadores de los premios en efectivo.

Cuándo se creó en 1992, este pertenecía a La Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Hasta 2021 fue organizado por el mismo organismo junto a la empresa Loterking. Sin embargo, en 2022 pasó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, tras adquirir los derechos del juego.

Cómo jugar al Telekino

Para jugar al Telekino es preciso comprar el cartón del sorteo, que tiene en su parte media 15 números elegidos al azar entre el 1 y el 25. Esto debe hacerse en las agencias de lotería oficiales.

El pozo máximo del juego se obtiene acertando el pleno de los números. En caso de que no existan coincidencias, el pozo queda vacante y se acumula para el sorteo siguiente. También hay premios en efectivo para quienes tengan hasta 11 coincidencias.

Todos los premios del Telekino de hoy

A continuación, cada una de las modalidades de juego de Telekino:

Telekino : cada cartón tiene impreso en la parte media 15 números elegidos al azar de un total de 25 números (del 1 al 25). De un bolillero con 25 bolillas se sortean semanalmente 15 bolillas. Si algún apostador tiene las 15 coincidencias en su cartón con las 15 bolillas extraídas en el acto del sorteo, es el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias, el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente. En esta modalidad ganan también los apostadores que logren entre 14 y 11 coincidencias en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

: cada cartón tiene impreso en la parte media de un total de 25 números (del 1 al 25). De un bolillero con 25 bolillas se sortean semanalmente 15 bolillas. Si algún apostador tiene las 15 coincidencias en su cartón con las 15 bolillas extraídas en el acto del sorteo, es el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias, el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente. En esta modalidad ganan también los apostadores que logren entre 14 y 11 coincidencias en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde Rekino : en la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, estos números participan de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del sorteo de la modalidad Telekino. El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón con los números extraídos en el acto de Sorteo de Rekino. Por lo tanto, nunca queda un vacante.

: en la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, estos números participan de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del sorteo de la modalidad Telekino. El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón con los números extraídos en el acto de Sorteo de Rekino. Por lo tanto, Número de cartón : junto a los sorteos de la modalidad Telekino y Rekino, también se sortean con el número de cartón (en la parte izquierda del cartón) distintos premios en especie (autos, electrodomésticos, viajes, etc.). De este sorteo participan solo los cartones vendidos, por lo que todas las semanas hay ganadores.

Cuándo se sortea el Telekino

El Telekino se sortea una sola vez por semana. Se dan a conocer los números ganadores los domingos a las 13.00, y se transmite a todo el país en vivo.

Cuándo se sortea el Telekino

Cómo ver resultados del Telekino

Los últimos números del Telekino y otros juegos de azar pueden verse en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION.

También se pueden ver los resultados en vivo a través del Canal 7 TV Pública los domingos a las 17.15. A su vez, el canal de YouTube de Telekino permite ver cuáles fueron los números ganadores del sorteo.