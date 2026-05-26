Las cinco excepciones: estas son las deudas que no te protegen aunque tengas “bien de familia”

Inscribir una vivienda como “bien de familia” es una herramienta clave para resguardar el hogar frente a deudas, según lo establece la ley. Sin embargo, muchas personas desconocen que esa protección no es absoluta: existen determinadas obligaciones que igualmente pueden afectar la propiedad.

La normativa vigente en el Código Civil y Comercial de la Nación establece que una vivienda registrada en el Registro de la Propiedad Inmueble puede quedar protegida frente a acreedores, evitando que estos cobren deudas mediante la venta del inmueble. El objetivo es garantizar que la familia conserve su hogar incluso ante dificultades económicas.

El objetivo de la ley es que la familia mantenga su casa (Foto: Freepik)

Cómo funciona la protección de la vivienda

Para que una propiedad quede protegida, debe ser inscripta formalmente en el Registro de la Propiedad Inmueble. A partir de ese momento, el inmueble queda resguardado frente a deudas contraídas después de la inscripción.

Esto significa que los acreedores no pueden ejecutar la vivienda para cobrar esas obligaciones. Sin embargo, las deudas previas a la inscripción no quedan alcanzadas por la protección y podrían dar lugar a una ejecución.

Además, incluso cuando la vivienda ya está registrada, existen obligaciones específicas que la ley considera excepciones.

Las cinco deudas que no cubre el “bien de familia”

Aunque la vivienda esté protegida, existen cinco tipos de deudas frente a las cuales el inmueble sí puede ser afectado:

1. Expensas del inmueble: las deudas por expensas en edificios o complejos habitacionales pueden reclamarse sobre la propiedad, aun cuando esté registrada como protección de vivienda.

2. Impuestos, tasas o contribuciones: las obligaciones fiscales vinculadas al inmueble —como impuestos inmobiliarios o tasas municipales— tampoco quedan cubiertas por la protección.

3. Deudas por construcción o mejoras en la vivienda: si se realizaron obras o mejoras en la propiedad y quedaron deudas relacionadas con esos trabajos, el inmueble puede responder por esos compromisos.

4. Hipotecas constituidas con consentimiento del cónyuge o conviviente: cuando el propietario constituye una hipoteca sobre la vivienda con la conformidad de su cónyuge o conviviente, esa garantía prevalece sobre la protección.

5. Deudas por alimentos a favor de los hijos: las obligaciones alimentarias a favor de los hijos también pueden afectar la vivienda, incluso si está inscripta bajo esta figura legal.

Las deudas se pagan con el patrimonio en ciertos casos (Foto: Freepik)

Una protección importante, pero con límites

La protección de la vivienda sigue siendo una herramienta jurídica fundamental para resguardar el hogar familiar frente a deudas comunes. Sin embargo, la normativa establece límites claros para evitar abusos y garantizar el cumplimiento de ciertas obligaciones prioritarias.

Por eso, antes de inscribir una propiedad o asumir nuevas deudas, especialistas recomiendan conocer bien cómo funciona esta figura y cuáles son las situaciones en las que el “bien de familia” no alcanza para evitar la ejecución del inmueble.