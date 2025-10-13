Resultados del Telekino de hoy, 12 de octubre

El Telekino ofrecía este domingo 12 de octubre un pozo estimado total de $3.000.000.000. El sorteo realizado, en su modalidad Tradicional, entregó como ganadores los números:01-03-06-07-08-09-10-12-15-16-20-21-22-23-24

¿Qué es el Telekino?

El Telekino es un juego de azar poceado que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Consiste en la extracción de 15 bolillas de 25 en un sorteo, que sirve para determinar a los ganadores de los premios en efectivo.

¿Cuándo se sortea el Telekino?

El Telekino se sortea los domingos a las 13:00 horas, y se transmite a todo el país en vivo a través de Canal 9.

Cómo se juega al Telekino

Para jugar al Telekino es preciso comprar el cartón del sorteo, que tiene en su parte media 15 números elegidos al azar entre el 01 y el 25. Esto debe hacerse en las agencias de lotería oficiales.

El pozo máximo del juego se obtiene acertando el pleno de los números, y en caso de que no existan coincidencias, el pozo queda vacante, acumulándose para el sorteo siguiente. También hay premios en efectivo para quienes tengan hasta 11 coincidencias.

¿Cómo ver resultados del Telekino?

Los últimos números del Telekino y otros juegos de azar pueden seguirseen el monitor de loterías y quinielas de LA NACION