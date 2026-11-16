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Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, lunes 16 de noviembre
Este lunes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
¿Qué significan los sueños y los números para la quiniela?
Según la tradición local, se asignan distintos números a los sueños, que permiten apostar inspirándose en las experiencias oníricas. La tabla más popular en la Argentina establece las siguientes relaciones:
- 00: Los huevos
- 01: El agua
- 02: El niño
- 03: San Cono
- 04: La cama
- 05: El gato
- 06: El perro
- 07: El revólver
- 08: El incendio
- 09: El arroyo
- 10: El cañón
- 11: El minero
- 12: El soldado
- 13: La yeta
- 14: El borracho
- 15: La niña bonita
- 16: El anillo
- 17: La desgracia
- 18: La sangre
- 19: El pescado
- 20: La fiesta
- 21: La mujer
- 22: El loco
- 23: El cocinero
- 24: El caballo
- 25: La gallina
- 26: La misa
- 27: El peine
- 28: Los cerros
- 29: San Pedro
- 30: Santa Rosa
- 31: La luz
- 32: El dinero
- 33: Cristo
- 34: La cabeza
- 35: El pajarito
- 36: La castaña
- 37: El dentista
- 38: Las piedras
- 39: La lluvia
- 40: El cura
- 41: El cuchillo
- 42: Las zapatillas
- 43: El balcón
- 44: La cárcel
- 45: El vino
- 46: Los tomates
- 47: El muerto
- 48: Muerto que habla
- 49: La carne
- 50: El pan
- 51: El serrucho
- 52: Madre e hijo
- 53: El barco
- 54: La vaca
- 55: La música
- 56: La caída
- 57: El jorobado
- 58: El ahogado
- 59: Las plantas
- 60: La virgen
- 61: Escopetas
- 62: La inundación
- 63: El casamiento
- 64: El llanto
- 65: El cazador
- 66: Las lombrices
- 67: La mordida
- 68: Los sobrinos
- 69: Los vicios
- 70: Muerto sueño
- 71: Excremento
- 72: La sorpresa
- 73: El hospital
- 74: Gente negra
- 75: Los besos
- 76: Las llamas
- 77: Pierna mujer
- 78: La ramera
- 79: El ladrón
- 80: La bocha
- 81: Las flores
- 82: La pelea
- 83: Mal tiempo
- 84: La iglesia
- 85: La linterna
- 86: El humo
- 87: Los piojos
- 88: El Papa
- 89: La rata
- 90: El miedo
- 91: El excusado
- 92: El médico
- 93: El enamorado
- 94: El cementerio
- 95: Los anteojos
- 96: El marido
- 97: La mesa
- 98: La lavandera
- 99: El hermano
A qué hora cierran las apuestas de la Lotería de la Ciudad (exNacional)
Los apostadores pueden jugar sus números en los sorteos de la lotería de la Ciudad (exNacional) hasta cinco minutos antes de que empiecen a girar las bolillas.
¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este lunes 16 de noviembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
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