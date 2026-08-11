Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, martes 11 de agosto
Este martes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
Qué números representan los sueños con animales para la quiniela
- 00: Águila
- 01: Víbora
- 02: Cachorros
- 03: Tordo
- 04: Gusano
- 05: El gato
- 06: El perro
- 07: El zorro
- 08: Lagarto
- 09: Anguila
- 10: Burro
- 11: Cebra
- 12: El mono
- 13: La plaga
- 14: Peludo
- 15: Gacela
- 16: Ciempiés
- 17: La lechuza
- 18: Garrapatas
- 19: Los peces
- 20: La mariposa
- 21: La gallina
- 22: Los patitos
- 23: Perdiz
- 24: El caballo
- 25: El pavo
- 26: El canguro
- 27: Medusa
- 28: Vizcacha
- 29: El cangrejo
- 30: Liebre
- 31: Cascarudos
- 32: La mosca
- 33: Cordero
- 34: Ñandú
- 35: El pichón
- 36: Ballena
- 37: Pirañas
- 38: Cabra
- 39: El toro
- 40: Los cisnes
- 41: Avispas
- 42: Pavo real
- 43: El sapo
- 44: Oso hormiguero
- 45: Toro
- 46: La manada
- 47: Cigüeña
- 48: Loro
- 49: Camello
- 50: Foca
- 51: Hormigas
- 52: Delfín
- 53: Golondrina
- 54: Vaca
- 55: Canario
- 56: Mosquitos
- 57: Pulpo
- 58: Buitre
- 59: Caracol
- 60: Hornero
- 61: Tortuga
- 62: Garza
- 63: Lobo
- 64: Cocodrilo
- 65: Tigre
- 66: Lombrices
- 67: Tiburón
- 68: La esponja
- 69: Camaleón
- 70: Flamenco
- 71: Cerdos
- 72: Hipopótamo
- 73: Cucaracha
- 74: Arañas
- 75: Pingüino
- 76: Escorpión
- 77: Conejo
- 78: Las pulgas
- 79: Cuervo
- 80: El oso
- 81: Zorrino
- 82: Los gallos
- 83: Ardilla
- 84: Abejas
- 85: Bichitos
- 86: Cardinal
- 87: Piojos
- 88: León
- 89: Ratas
- 90: Vampiro
- 91: Colibrí
- 92: Avestruz
- 93: Palomas
- 94: La rana
- 95: Carancho
- 96: Elefante
- 97: El grillo
- 98: Pelícano
- 99: Jirafa
Cómo se calculan los premios de la quiniela
La quiniela paga premios en función de la cantidad de aciertos que tenga el número apostado, que debe ser de cuatro cifras y situarse entre 0000 y 9999. Al ver los resultados, entonces, hay que revisar cuál fue el nivel de acierto:
- Si coinciden las cuatro cifras ganadoras con las que vos apostaste, ganás 3.500 veces el valor
- Si coinciden tres cifras ganadoras con las que vos apostaste, ganás 600 veces el valor
- Si coinciden dos cifras ganadoras con las que vos apostaste ganás 70 veces el valor
- Si coincide una cifra ganadora con la que vos apostaste ganás 7 veces el valor
Resultados del sorteo Primera en Quiniela de la Ciudad
El segundo juego de Quiniela de la Ciudad del día, el sorteo Primera, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:
La Cabeza: 2768
Letras: B, P, S, T
Top 5:
- 2768
- 0114
- 1687
- 9092
- 5600
Top 20: 2768, 0114, 1687, 9092, 5600, 0369, 1081, 0193, 3305, 5559, 1722, 2891, 6325, 0212, 8431, 7474, 9424, 5979, 4366, 7983
Diccionario de los sueños: 68 > los sobrinos
Empezó el sorteo Primera de quiniela
El sorteo Primera, segundo juego de quiniela del día, comenzó en las casas de lotería de la Ciudad (exNacional) y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.
¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?
La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:
Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
Apuesta redoblona:
Se efectúa en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.
Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Santa Fe
El sorteo Previa de Quiniela de Santa Fe, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 4837
Top 5:
- 4837
- 7868
- 8886
- 9128
- 4119
Top 20: 4837, 7868, 8886, 9128, 4119, 9924, 0588, 6188, 1028, 3479, 7903, 2758, 5744, 5073, 0341, 4602, 7426, 5076, 7790, 3805
Diccionario de los sueños: 37 > el dentista
Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Cordoba
El sorteo Previa de Quiniela de Cordoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 1852
Top 5:
- 1852
- 7843
- 6582
- 4444
- 1465
Top 20: 1852, 7843, 6582, 4444, 1465, 5451, 7495, 4898, 2041, 9871, 7684, 3297, 5814, 7003, 7455, 2962, 9969, 1523, 7529, 2153
Diccionario de los sueños: 52 > madre e hijo
Resultados del sorteo Previa en Quiniela de la Ciudad
El sorteo Previa de Quiniela de la Ciudad, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 5837
Letras: B, J, Q, T
Top 5:
- 5837
- 2951
- 1871
- 0666
- 4350
Top 20: 5837, 2951, 1871, 0666, 4350, 2632, 2434, 9924, 6906, 7596, 6105, 3896, 9536, 3049, 7344, 6125, 4783, 2023, 9907, 8389
Diccionario de los sueños: 37 > el dentista
Resultados del sorteo Previa en Quiniela Provincia
El sorteo Previa de Quiniela Provincia, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 7897
Top 5:
- 7897
- 3987
- 5733
- 3382
- 8803
Top 20: 7897, 3987, 5733, 3382, 8803, 1500, 6305, 3675, 6743, 2901, 4366, 4425, 8895, 3562, 8939, 7532, 6795, 8715, 7564, 1610
Diccionario de los sueños: 97 > la mesa
Empezó el sorteo Previa de quiniela
El primer juego de quiniela del día, el sorteo Previa, comenzó desde las 10:15 en las casas de lotería de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.
¿Cuál es la apuesta mínima que se puede hacer en la quiniela?
El valor mínimo que puede tener una apuesta de quiniela varía según la lotería: en el caso de la provincia de Buenos Aires, la apuesta mínima es de $10, mientras que la de la Ciudad (exNacional) cobra $30 el extracto de quiniela.
Cómo se cobran los premios de Quiniela
La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.
¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este martes 11 de agosto. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
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