Belleza. Por qué la cuarentena le puede hacer bien a tu pelo y cómo aprovecharlo

No exponernos a algunos de los daños habituales como las tinturas, el cloro o el calor de planchita y secadores puede ser una buena oportunidad.

El cambio de rutina también le llegó a nuestras melenas y los beneficios en esta etapa superan a los contras. Sin planchita o secador a diario, sin la contaminación ambiental, sin corridas y el estrés del día a día, sin el cloro de la pileta para las que nadan, los reflejos, alisados y, en muchos casos, tinturas, el pelo, al igual que la naturaleza, se toma un respiro .

Por eso, estos días son clave para la salud de la fibra capilar, que recupera de a poco su humedad natural, y la falta de factores que la alteren viene bien para que gane fuerza. "Es un tiempo para dejar descansar el pelo lo más que se pueda. Hay que tratar de utilizar lo mínimo indispensable las herramientas de calor para darle un break. Sabemos que secador, plancha y buclera tienen un buen efecto estético porque sellan la cutícula, pero a largo plazo generan resequedad quitando elasticidad", dice Lucas Capalbo, dueño y peluquero de Hipsta Hair Studio. "En lo posible, tampoco hay que lavarlo seguido, hay que aprovechar el no encuentro con otras personas para hacer rendir nuestro sebo natural, quien es el que se encarga de nutrir nuestra cutícula", recomienda Nicolás Volpe, técnico de Schwarzkopf Professional.

A su vez, en estos tiempos en casa, muchos han dejado de lado las tinturas y mucho más los reflejos o decoloraciones, ambos procedimientos que alteran la cutícula del pelo. Hay que recordar que la cutícula es la parte exterior de la fibra capilar y está formada por muchas capas en forma de escamas, y su función es la de proteger al pelo de las agresiones externas. Cuando se realiza una tintura, esa cutícula se rompe para que pueda ingresar el pigmento, en el caso de los reflejos, se le quita el pigmento natural. Estas acciones dañan la fibra capilar, pero al estar suspendidas, el pelo tiene el tiempo para renovarse naturalmente.

Otro beneficio es, en el caso de las nadadoras, que le dan un alivio al no entrar en contacto con el cloro, que tiene la particularidad de eliminar el aceite o sebo natural del pelo lo que lo vuelve más poroso y quebradizo luciendo más áspero y seco. También la cabellera se toma un descanso de la contaminación ambiental. En las grandes ciudades, las impurezas presentes en el aire se depositan en el pelo, volviéndolo más seco, débil y apagado.

LAS CONTRAS DEL ENCIERRO

Pero no todas son buenas noticias. "La cuarentena nos agarró al final del verano, que es cuando muchas vienen a cortar las puntas, a renovarse, a sacarse del pelo lo que hicieron el salitre, el cloro y el sol durante las vacaciones. Pero no llegaron por el cierre de las peluquerías", explica Juan Olivera, estilista de Estudio Olivera.

Olivera advierte que, sin embargo, el hecho de no teñir el pelo durante esta etapa también puede hacerlo ver sin brillo, con el color deslucido en especial en las puntas. "La raíz tiene su sebo natural pero las puntas y medios con los sucesivos lavados y el paso del tiempo pierden vida", aclara. "Al teñirlo, si bien se daña un poco la cutícula porque se rompe, se le pone pigmentos, le da brillo y, de alguna manera, lo renueva", explica.

También muchas mujeres notan una caída del pelo que responde a diversos factores. Para Olivera tiene que ver un poco con el otoño, que es cuando el pelo se renueva, pero también, y en especial si es muy llamativa la pérdida, puede deberse a factores de estrés. "Vivimos un momento en que no hay un mañana, todo es día a día y eso nos pone por momentos depresivos, en otros eufóricos, esos estados emocionales pueden afectar la salud del pelo, debilitarlo y hacer que se caiga aún más", agrega Olivera.

Otro factor negativo para el pelo en cuarentena es la falta de contacto con el aire libre . Si bien estar demasiado expuesto en las grandes ciudades daña a la fibra capilar, la falta de aire y sol son también nocivas. "Todo nuestro organismo necesita un poco de aire libre, conectar con la naturaleza. En el pelo, el sol estimula la circulación sanguínea, lo que le da fuerza y vigor. El que tenga un balcón o patio puede aprovechar unos minutos de aire libre, pero sin excederse y cuidándose en las horas pico", dice Capalbo.

CORTE, ¿SI O NO?

"¡Evitemos angustias innecesarias en esta cuarentena!", dice Capalbo, para quien definitivamente hay que evitar cortarse el pelo si no se tiene conocimiento. Pero si necesitamos cortarnos sí o sí, hay que sacar lo mínimo necesario, no más de 1 cm. "En el caso de flequillos, hay que cortar a la altura de las cejas, nunca arriba de ellas. Y recordar que el pelo mojado y seco no tienen el mismo largo. Cuando se seca, sube un poco y hay que contemplar esa diferencia al cortar", explica. Por su parte, Olivera aclara que, en los flequillos, al cortar, la tijera debe usarse siempre de abajo hacia arriba.

COLOR EN CASA

Es una solución a la que muchas mujeres se animan, pero para lograr el resultado esperado es bueno apuntar algunas recomendaciones de expertos. Olivera explica que a la hora de teñir hay que tener cuidado porque los colores tienden a oscurecer, "no hay que poner exactamente el color que queremos sino dos tonos menos porque si no puede quedar muy oscuro y los oscuros luego son muy difíciles de sacar. Si ponés castaño oscuro va a quedar negro, si querés castaño tenés que usar un rubio mediano", aclara. Según el estilista, para las que quieren renovar la tintura siempre deben preparar el color y aplicar en la raíz, dejar por 25 minutos y 3 minutos antes de sacar la tintura hacer lo que llama shock de brillo y color al resto del pelo. Este procedimiento consiste en agregar a la tintura que sobró un poco de agua y champú y distribuirla con un peine por todo el pelo. "Eso hace que la zona media y las puntas adquieran pigmento y queden más parecidas a las raíces, pero solo debe dejarse durante 3 minutos", enfatiza. "Si ponemos desde un principio la tintura en todo el pelo, como la fibra capilar es más porosa en las puntas, las raíces van a quedar más claras y las puntas más oscuras", añade.

Para aquellas que tienen canas es importante que puedan identificar qué porcentaje tienen si es menos del 50% del pelo, lo ideal es elegir una coloración semi permanente o tono sobre tono, si tienen más del 50% deberían inclinarse por una tintura permanente. Para Marisol Leiva, especialista en coloración de L´Oréal, antes de aplicar color es importante evaluar la salud de pelo. "Si es un pelo muy poroso, que fue sometido a procesos químicos como alisados o el uso diario de planchitas, deben optar por coloraciones que cuiden la cabellera. También es preciso identificar cuál es el color de base natural que tenemos, es decir el de las raíces, esto nos permite saber hasta que tono se puede llegar con la tintura", explica.

"Para las que no están familiarizadas con hacerse color cabe aclarar que las tinturas se leen por medio de números. Estos nos indican una altura de tono y reflejo. La altura de tono, siempre es el primer número que se lee y es el que genera el color natural, por ejemplo, el 1 es el negro, el más oscuro y el 10 es el rubio extra claro. El número que le sigue es el reflejo, encargado de aportar el tono fantasía, como el 3, dorado; 6, rojizo; 1, ceniza; 4, cobre; 7, chocolate. Si encontramos un 7.3 se trata de un rubio medio, dorado" dice Martín Ghione, técnico colorista de Issue.

Para Capalbo, lo ideal es esperar a que los salones vuelvan a abrir, pero para aquellas que por diferentes razones no puedan esperar es fundamental inclinarse por buenos productos. Una solución que encontró Hipsta Hair Studio, durante la cuarentena, es preparar kits de color a medida para sus clientas. A partir de su ficha técnica se les envía una bolsa con tintura, oxidante, pincel, guantes y capa descartable y un baño de crema. Luego, vía WhatsApp, con anticipación, se ayuda sobre las dudas que puedan surgir. Para las que no son clientas, se les pide una foto con luz natural para evaluar el tipo de coloración necesaria.

EL BOOM DE LOS TUTORIALES

Ya sea para tapar algunas canas, para disimular el crecimiento de las raíces o simplemente para estar más lindas, muchas mujeres se lanzaron a hacerse el color ellas mismas. Para hacer el proceso más sencillo varias marcas subieron a sus redes o canales de Youtube, tutoriales con el paso a paso para no equivocarse. Algunos ejemplos son:

RECOMENDADOS PARA EL BOTIQUÍN

John Frieda Frizz Ease, crema para peinar, ayuda a bloquear a humedad y a eliminar el frizz, otorga brillo, por 141 gr a $745.

Elvive, champú línea RT5, repara daños visibles, contiene ceramida, combate puntas abiertas, recupera brillo y suavidad, por 200 ml a $185.

Alfaparf champú, Repair and defense, con extracto de semillas de moringa, repara daños, otorga fuerza, por 300 ml a $189.

Garnier Fructis HairFood, mascarilla con aloe vera, bomba de hidratación, además controla el frizz por 350 ml a $358.

Avon Advance Techniques Restauración Intensiva, crema de tratamiento reparador 3D, por 100 ml a $539.99.

Kerastase Serum Activate Genesis, anti caída, para pelo debilitado y quebradizo, por 90 ml a $3590.

Schwarzkopf Oil Ultime Tratamiento con aceite de argán y de higo chumbo, nutre, desenreda potencia brillo y suavidad por 200 ml a $2100.

Weleda Fitoacondicionador de argán, para pelo frágil y quebradizo, nutre en profundidad por 200 ml a $590

Klorane Force Keratine, sérum con keratina vegetal, quinina, cafeína y vitaminas del grupo B, detiene la caída y estimula el crecimiento, por 125 ml a $2.900.

Natura Lumina, máscara nutritiva (para cabello rizado) con 4 veces más hidratación, rizos definidos por 250 ml a $655.

CONSEJOS DE CUIDADO

Usar el champú exacto para el tipo de pelo que uno tiene. Elegir un buen champú, lo más natural posible, que no tenga sulfatos ni químicos que lo resequen. Aplicar muy poco acondicionador en las puntas.

Si el pelo está reseco con falta de brillo, son muy buenas las mascarillas que se aplican de medios hacia abajo. Dejar actuar entre media y una hora. Se puede repetir cada 10 días.

No conviene atar tanto el pelo, porque eso le da rigidez y puede debilitarlo, quebrarlo. Necesita estar al natural el mayor tiempo posible.

Es bueno cepillarlo frecuentemente porque eso activa la microcirculación del cuero cabelludo y le otorga más brillo y suavidad.

Para melenas debilitadas, los masajes en el cuero cabelludo son muy beneficiosos porque estimulan la circulación sanguínea lo que otorga vigor a la fibra capilar.

El masaje capilar tiene que ser suave sin demasiada presión, ya que, en el caso de los cueros cabelludos grasos, se puede activar aún más la glándula sebácea y volverlo más graso.

Si se usa tintura hay que espaciar el tiempo de lavado (cada 2 días) para mantener el color original por más tiempo.

Las que tienen reflejos deben usar un primer champú neutro que actúe sobre las raíces y un segundo nutritivo para las puntas, luego solo acondicionador en las puntas.

Evitar el agua muy caliente durante el lavado porque dilata las cutículas.

No secar con secador, cuando todavía le cae agua al pelo, sí cuando esté húmedo. Aplicar protectores térmicos antes de usar herramientas de calor y evitar el uso todos los días.