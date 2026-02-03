El blood facial: el tratamiento que es furor y el preferido por Victoria Beckham y Kim Kardashian

El “blood facial” o facial de vampiro es uno de los tratamientos estéticos que está en auge. Famosas, íconos o embajadoras de la belleza y del bienestar como Victoria Beckham, la influencer española Gala González, Kim Kardashian y la modelo Bar Rafaeli han sorprendido en los últimos años al compartir con sus millones de seguidores fotos de ellas probando el tratamiento.

Pero, concretamente, ¿qué es el facial de vampiro? Según explica la Dra. Maria Lucchesi (M.N. 155584), especialista en Medicina Estética, este tratamiento −conocido médicamente como Plasma Rico en Plaquetas (PRP)− se trata de un procedimiento que emplea una parte de la sangre del propio paciente y que, tras ser centrifugada, se aplica mediante microinyecciones en el cutis con motivo de promover la regeneración celular y estimular la producción de colágeno y elastina.

“Las micro agujas que se usan en el PRP son la definición de ‘la belleza duele’. Literalmente se hiere la piel, pero ¿fue efectivo? En resumen, sí. Mi piel definitivamente mejoró en textura, tono y luminosidad para el quinto día. Y me imagino que los resultados iniciales serían aún más dramáticos para alguien con problemas serios de piel”, escribió en una columna de opinión para el sitio Hypebae, Alexandra Pauly, referente mundial de belleza.

Sin embargo, no es un procedimiento del todo nuevo. En la actualidad es uno de los métodos estéticos más solicitados, pero su origen es totalmente medicinal. “Primero se creó para mejorar la calidad de vida de los pacientes ya que al obtener el PRP e inyectarlo en el cuerpo se pueden activar los tejidos dañados o débiles”, explica Héctor Hendler (M.N. 31692), médico hematólogo y hemoterapéutico y director médico de Plasma Rico. A su vez, explica que una vez que el cuerpo recibe esta sustancia se comienzan a estimular las células produciendo enriquecimiento y rejuvenecimiento que desencadenan en la creación de nuevos tejidos.

El plasma rico en plaquetas se aplica mediante micro inyecciones en el cutis Coolpicture - Moment RF

En sus comienzos, la utilización de PRP era exclusivo del campo de la odontología, y pasados los años se fueron descubriendo los beneficios terapéuticos y estéticos de hacerlo en otras partes del cuerpo, por eso es que en los últimos años su uso se fue ampliando a más disciplinas.

Respecto de la efectividad, Hendler añade que a nivel estético sirve para tratar cicatrices, quemaduras y rejuvenecer el rostro. En tratamientos traumatológicos, por ejemplo, se recomienda su aplicación en pacientes con artritis y artrosis o mismo para hacer intervenciones quirúrgicas en personas que necesiten estimular nuevo tejido de cartílago. También es efectivo para tratar casos de alopecia porque el PRP estimula el folículo y detiene la caída del cabello.

Beneficios del plasma rico en plaquetas en la cara

Según indica Lucchesi, el tratamiento es ideal para aquellos casos en los que la persona desea: mejorar el aspecto de la piel, aumentar la firmeza y luminosidad, recuperar la elasticidad, restaurar la vitalidad cutánea y obtener un efecto rejuvenecedor y estimulante celular muy intenso.

Acompañado a estos beneficios, señala que otras ventajas de probar el “blood facial” son:

La utilización del propio plasma del paciente ya que el concentrado de plaquetas contiene enormes reservas de proteínas y factores de crecimiento

La posibilidad de hacerlo en cualquier época del año

Es un tratamiento muy bien tolerado a nivel dolor

No genera reacciones alérgicas

Ideal para quienes no quieren aplicar materiales de relleno o preparados de laboratorio por temor a lo desconocido

Por lo que se refiere a la seguridad, antes de llevar a cabo el tratamiento o de decidirse a hacerlo hay que tener en cuenta una serie de factores.

“Desde hace años que la Asociación Argentina de Hemoterapia estableció un protocolo sobre cómo los laboratorios tienen que tratar la sangre”, informa Hendler. Añade además que se necesita hacer una fiscalización adecuada para que los laboratorios aprobados y con conocimiento del protocolo produzcan el PRP. “Es importantísimo esto en la seguridad porque estamos hablando de un hemocomponente -parte de un conjunto de elementos que integran la sangre- que por la ley de sangre (22.990) se considera que debe ser preparado por un especialista en hemoterapia”, enfatiza.

¿Cómo es el procedimiento?

De acuerdo con Lucchesi, el proceso completo que contempla la extracción de la sangre del paciente y la aplicación del PRP se divide en cinco pasos:

Extracción de sangre del paciente de su antebrazo (la cantidad depende de lo que se desea tratar)

Centrifugación (proceso de separación del plasma de los glóbulos rojos y blancos)

Extracción del plasma rico y activación del mismo con cloruro de calcio

Preparación de la piel del paciente y aplicación de anestesia tópica

Aplicación del plasma mediante micro inyecciones en la piel del rostro

Respecto a los resultados del tratamiento, los profesionales destacan que el efecto es casi inmediato, y a los días la persona puede notar su piel más luminosa y pareja e incluso, con más sesiones se logra incrementar la firmeza y tensión de la piel. En cuanto a eso último, la recurrencia al tratamiento depende del paciente y del objetivo que busca obtener, aunque en promedio se recomienda hacer tres sesiones cada 30/45 días o un mantenimiento cada seis meses.

Cómo es el proceso de la aplicación de plasma rico en plaquetas en la cara gentileza: Dra María Lucchesi Medicina Estética

Cabe acotar que existen casos en los que el tratamiento es contraindicado. “Antes de poner en marcha el PRP se debe hacer una investigación para saber si el paciente tiene una enfermedad hematológica, inmunológica o está con tratamientos anti plaquetarios ya que en esos casos la persona no tendrá respuestas positivas de la aplicación del plasma”, explica Hendler. Añade también que en caso de haber estado bajo cuadros virales o haber consumido aspirinas o antiinflamatorios en los días previos al proceso se deberá suspender la sesión por 7-10 días dado que el uso de los medicamentos mencionados disminuye el funcionamiento plaquetario.