Cosmética verde. La opción recargable llegó a los perfumes

El refill es una práctica clave en la belleza verde, ya que reduce la cantidad de residuos plásticos y envases que se desechan. Se basa en la idea de reutilizar envases y embalajes existentes para productos de belleza, como cremas, lociones, champús y perfumes, en lugar de desecharlos y reemplazarlos por nuevos. Esto no solo reduce la cantidad de residuos plásticos generados por la industria de la belleza, sino que también promueve la economía circular y la responsabilidad medioambiental.

Algunas marcas de cosméticos y productos de cuidado personal han adoptado esta práctica, ofreciendo productos de relleno para una variedad de productos de belleza. Los consumidores pueden obtener los beneficios de productos de alta calidad mientras contribuyen a la protección del medio ambiente.

Por ejemplo, la marca de moda Ralph Lauren, comenzó un proceso de armonización de los frascos de sus tradicionales fragancias Polo de forma tal que todas pasaran a ser recargables. Esto no provoca ninguna modificación en el aroma pero sí reduce la utilización de vidrio virgen un 22%, un 67% de metal y un 32% menos de cartón sin mencionar que adquirir el refill sería un 35% más accesible para los consumidores.

Lancôme también ha creado una opción recargable para su histórica fragancia La Vie Est Belle, permitiendo reducir un 50% el uso de vidrio (y ahorrando 223 toneladas al año), un 46% de plástico y cartón y un 39% la huella hídrica.

El perfume en su envase original y su refill

Por su lado, Giorgio Armani también ha diseñado frascos recargables de las 3 fragancias más conocidas de la marca: Acqua Di Gio, Code y My Way. De esta forma, reduce un 31% las emisiones de carbono, un 43% el uso de cristal, un 67% de metal y un 22% en papel. My Way logró ser la primera fragancia con neutralidad de carbono como resultado de un programa de eco-concepción, abarcando por completo la cadena de producción, desde la recolección de sus ingredientes hasta la realización del producto.

Refill de perfume

Al elegir marcas que ofrecen opciones de refill y practicar la belleza verde, podemos contribuir a reducir el impacto ambiental de la industria de la belleza y promover un futuro más sostenible.