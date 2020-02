En París. "Por primera vez, la maison Hermès presentó labiales y yo estuve ahí"

Con una espectacular fiesta interactiva, la tradicional Casa francesa sumó un oficio inédito a su cartera y desarrolló una línea cosmética Fuente: LA NACION - Crédito: Agustina Cattaneo

PARÍS.- Ayer fue un dia muy especial para la Maison Hermès. Tras 183 años de historia, por primera vez la tradicional Casa lanzó un nuevo métier (oficio) y se expande hacia la industria cosmética. La presentación de esta nueva unidad de negocios se porpone traducir el exquisito savoir-faire de la marca a una nueva línea de productos de belleza: los labiales Rouge Hermès.

La cita era a las 19 en pleno centro de París, en la Cité de l'architecture et du patrimoine. Llegué más temprano así que, antes de entrar, tuve oportunidad de comtemplar una de las mejores vistas la Torre Eiffel (que se ve directamente desde este edificio) y, como ya era de noche, estaba toda iluminada.La antesala perfecta para lo que iba a suceder.

La convocatoria era para periodistas e influencers ques viajaron de todas partes del mundo.

En una de las muestras performáticas, una mujer tomaba notas en su cuaderno Fuente: LA NACION - Crédito: Agustina Cattaneo

Los quince minutos de tolerancia se cumplieron a la perfección y a las 19:15 se inició la conferencia de prensa. En el escenario, sentados delante de una imagen alegórica de un caballo -recordemos que la firma comenzó haciendo monturas-, se encontraban: Pierre-Alexis Dumas, director artístico de Hermès, Pierre Hardy, director creativo de zapatos y accesorios, Bali Barret, directora artística del universo Mujer y directora creativa de la división de seda y Jérôme Touron, director creativo de Belleza.

Artistas realizaban retratos de los invitados Fuente: LA NACION - Crédito: Agustina Cattaneo

Luego de la conferencia de prensa, nos esperaban unos autos fuera de la Cité de l'architecture et du patrimonio para llevarnos a todos a una residencia privada donde el descubrimiento de esta nueva línea seguiría. Era una casa enorme en en el barrio 16 (16ème arrondissement) de París. En planta baja había una gran habitación con iluminación en tono rosado donde se exhibían los labiales y objetos del archivo de Hermès como carteras icónicas y pañuelos emblemáticos.

La iluminación de las habitaciones con exhibiciones era acorde a la propuesta cromática de la línea Fuente: LA NACION - Crédito: Agustina Cattaneo

En un cuarto contiguo, había una mujer como en una sala de danza escribiendo en un cuaderno. Un bar en el pasillo, un caballo en el patio. El ambiente donde transcurrió la cena de pasos nos esperaba con mesas largas, decoradas sencilla y elegantemente. El atuendo de los camareros, desde luego, incluía pañuelo finito de Hermès al cuello.

La propuesta gastronómica fue una cena de pasos Fuente: LA NACION - Crédito: Agustina Cattaneo

Subiendo unas escaleras espectaculares ibas por los ambientes de cada piso y en cada habitación podías encontrar diferentes propuestas para vivir la experiencia: maquilladoras que te probaban los labiales, un desfile performático de una modelo probándose y luciendo variadas prendas en los tonos de los Rouge, una discoteca con espejos y luces, otra sala donde un artista pintaba tu retrato y otra donde, en la pared, estaban los nombres de todos los labiales: vos tenías que elegir uno y te sentabas con una escritora que te hacáa unas preguntas y te escribía algo personalizado.

Los camareros lucían pañuelos Hermès Fuente: LA NACION - Crédito: Agustina Cattaneo

El bautizo de los labiales

Fiel al estilo familiar de Hermès las primeras palabras de la conferencia de prensa estuvieron a cargo de Pierre-Alexis Dumas, miembro del clan fundador, quien no escatimó anécdotas de sus antepasados y explicó que los labiales Rouge Hermès expresan el ADN de la marca desde sus orígenes.

La línea Rouge Hermès tiene 24 colores Fuente: LA NACION - Crédito: Agustina Cattaneo

Hace ya cinco años la firma comenzó a investigar este camino innovador bajo la dirección de Agnès de Villers, CEO de Perfumes y Belleza, y de Pierre-Alexis Dumas. A la hora de crear este nuevo métier, Hermès decidió trabajar con personas que ya eran parte de la empresa y que estaban involucradas con los valores de la marca. Entonces, por ejemplo, el labial fue diseñado por Pierre Hardy, los colores los eligió Beli Barret y Jérôme Touron trabajó en las texturas. Crearon también el aroma del labial.Christine Nagel, directora de las creaciones olfativas en la Maison, quien no estaba en el escenario pero sí sentada en primera fila contó que, para ellos, la experiencia es 360, es decir que, así como trabajaron en colores y texturas, para ella tenía sentido que la vivencia, además, se transmita a través de la fragancia. Trabajó con distintos materiales, uno de ellos el sándalo, para que los labiales tengan un aroma sutil pero único.

Distintos artistas realizaban retratos de los invitados Fuente: LA NACION - Crédito: Agustina Cattaneo

Pierre Hardy habló sobre el diseño del labial. Trabajó con metal laqueado en negro, blanco y dorado para los labiales atemporales y con colores mas exóticos para los de temporada. Un mecanismo magnético para abrir y cerrar el labial hace muy práctico el packaging. La forma es simple y elegante a la vez. Al ser objetos para perdurar, los labiales son recargables. Una idea que replica la impronta de las piezas Hermès y que está alineada a la sustentabilidad. "La verdad es que desde siempre Hermès tuvo presente esta idea de durabilidad y que uno conserve los productos, uno se compra una cartera Hermès y permanece en la familia por anos, pasa de generación en generación", comentó Pierre-Alexis Dumas durante el coctail tras la presentación.

Maquilladoras y maquilladores realizaban pruebas del producto Fuente: LA NACION - Crédito: Agustina Cattaneo

Beli Barret se refirió a la selección de los colores. Nuevamente muy presente esta idea de que el labial sea parte de este universo que refleja el ADN y principios de la marca, así que empezó su búsqueda de colores viendo el archivo de sedas (75.000 tonos) que la marca conserva en Lyon y luego exploró los archivos en cueros (900 tonos). Por último, pensó en algunos productos clave de la marca, como por ejmeplo, la caja naranja de Hermès donde se envuelven los pañuelos. "Literalmente pensamos out of the box", dijo en referencia a esto. Dentro de los 24 colores -catorce satinados y diez mate- que componen la colección, hay uno naranja que surge de la caja (que se llama color caja naranja: boîte orange) y un rojo conocido como Rouge H en Hermès. Ademas de los colores permanentes, cada 6 meses se lanzaran colecciones cápsulas de tres tonos.

Una escritora realizaba textos personalizados Fuente: LA NACION - Crédito: Agustina Cattaneo

Además de los labiales, se presentó un bálsamo, un pincel para aplicar el labial, un lápiz para usar antes del labial (como es transparente, va junto a cualquier color).

Los estuches son recargables Fuente: LA NACION - Crédito: Agustina Cattaneo

Final de fiesta

Después de la cena, el baile y las experiencias, quedaron formalmente presentados los labiales Rouge de Hermès. Fue una noche increíble. Me fui con los labios pintados del tono Casaque, con dos retratos míos, una frase de la escritora y la felicidad de haberme encontrado con amigas que vinieron de todo el mundo para este lanzamiento.

Agustina Cattaneo y su tono elegido Fuente: LA NACION - Crédito: Agustina Cattaneo

Los labiales salen al mercado el 4 de Marzo y se venderán en 35 países. A partir de septiembre 2020, nuevos productos de la línea de belleza serán presentados cada seis meses hasta que la colección de maquillaje se complete.