Tendencias en pelo. Los cortes, peinados y color que se vienen esta temporada

Qué se usa en la cabeza, según los que saben Crédito: Ariel Escalante

Daiana Aguirre SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de noviembre de 2019 • 00:00

Seis de las principales tendencias de la primavera verano, explicadas por las voces expertas en peluquería

Minimalismo andrógino

Andrógino Crédito: Ariel Escalante

Sin binarismo, esta tendencia propone conjugar los estilos tradicionalmente asignados a uno u otro género. ¿Cómo? En cortes que no sobrepasan el torso, cortos Pixie y melenas a la altura del nacimiento de la nuca. Predominan las formas geométricas, pero de líneas difusas con el objetivo de que sean de fácil mantenimiento y peinado en el día a día. Luciano Mazzei, Director Creativo de la peluquería Cuggini, comenta al respecto: "para esta temporada, creamos una colección donde lo esencial es ser uno mismo y romper con los paradigmas de los prejuicios impuestos por la sociedad, con una tendencia moderna, disímil y atemporal".

En cuanto a los colores, la paleta invita a llevar bases oscuras fusionadas con tonos pastel metalizados, balayages rubios beige, caramelos y camel, y rubios fríos con profundidad en raíz fusionados con transparencias en rosa metálico.

Accesorios a full

Accesorios Crédito: Ariel Escalante

Las hebillas imponen su reinado en peinados sencillos y vistosos. "La idea es usar varias a la vez, y llevarlas de un mismo lado: pueden ser de diferentes colores, tamaños y modelos", dice María Eugenia Iturrieta de Hairspray Studio Pilar. Tal como se vieron en las pasarelas de las grandes casas como Chanel, llegaron para quedarse. Aplicarlas con raya al medio sosteniendo el pelo bien tirante en la parte delantera - ¡tal como las llevábamos cuando éramos niñas!- o sosteniendo una media cola, también son buenas opciones para lucirlas.

Largos medium

Medium Crédito: Ariel Escalante

Venimos de la gran explosión del corte Bob y ahora estamos en plena transición desde el corto hacia el largo-largo. Por eso, este es el momento de hacer brillar el largo medio. Nacho Acosta comenta: "son aquellos que no son ni cortos, ni largos", es decir, que no encajan en ninguna categoría. Para adoptarlo, el peluquero, propone inspirarse en la mujer parisina y lograr su máximo esplendor a través de las técnicas de sombré -para mantener profundidad en raíz- y gloss -brillo en medios y puntas-. Así, los contrastes resultan naturales y elegantes.

Rulos al natural

Rulos Crédito: Ariel Escalante

Con un buen corte que resalte su forma y facilite el peinado, dándole el toque mágico en el flequillo enrulado, este look al mejor estilo años '80 se volvió el objeto de deseo para quienes tienen rulos naturales. Oscar Fernández Roho explica: "nos enfocamos en un corte donde se deje ver el rostro y que no se oculte tras los rulos. Por eso, es importante proponer flequillos para que tengan más carácter". El color, preferentemente uniforme: "los rulos no son consecuentes con los reflejos ni mechas rubias, porque al no poder tener una lectura como la del pelo lacio, se entremezclan, queda desprolijo y no es actual", agrega Roho. Pero sí pueden ir Con una iluminación suave para dar luz.

Balayage veraniego

Balayage Crédito: Ariel Escalante

El nombre de esta técnica francesa de coloración proviene del verbo "Baleyer", que significa barrer y refiere a la forma en que se realiza este método: barriendo el color a lo largo del pelo para lograr un efecto degradé. "El resultado es una melena de apariencia natural y llena de brillo, incluyendo varios matices de color sutiles, pero vibrantes, como la que deja el sol durante el verano", explican en peluquería Hair Carrizo.

Asimetrías

Asimétrico Crédito: Ariel Escalante

Más cortos detrás y largos por delante, la apuesta por los desniveles se juega en tonos pastel y dan la fórmula ideal para Llongueras, que habla de la "era de la mujer poliédrica y la femineidad polifacética, de una mujer versátil y llena de carácter en todas sus vertientes". Así es el "ángel de día, musa de noche" que los inspira esta temporada, que representa a una mujer cambiante y, a la vez, fiel a ella misma. Los flequillos que están lejos de ser perfectos, también son los que, a simple vista, son la marca registrada de la asimetría.

Asesoraron:

Martín Carrizo, empresario de la industria, para Hair Carrizo,

Luciano Mazzei, Director Creativo de Cuggini

Oscar Fernández Roho, Director Creativo de ROHO Hair Boutique

María Eugenia Iturrieta, responsable de salón de Hairspray Studio Pilar

Nacho Acosta, Director Creativo de Odyssee Club

Lluís Llongueras, Director Creativo de Llongueras