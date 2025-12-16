Qué provoca que tus canas se pongan amarillas y la mejor forma para evitarlo

Las canas deberían lucir plateadas, blancas y luminosas… pero a veces adquieren un tono amarillento que rompe con el aspecto elegante que a tantas personas les gusta.

Este cambio de pigmento no tiene nada que ver con la producción de melanina, sino que es el resultado de una serie de hábitos cotidianos y bastante perjudiciales.

El color amarillo aparece porque las canas, al no tener melanina, se vuelven más porosas y absorben fácilmente los residuos de productos y otros agentes externos, como el smog.

Según los especialistas de L’Oréal Professionnel, la radiación UV, el calor excesivo y ciertos químicos también alteran la queratina y los lípidos del pelo, produciendo moléculas amarillentas conocidas como “cinureninas”.

Pero esta no es la única razón, sino también las siguientes:

Sol y calor : la exposición directa genera oxidación en las canas y degrada las proteínas del cabello.

: la exposición directa genera oxidación en las canas y degrada las proteínas del cabello. Contaminación y humo : las partículas suspendidas en el aire se adhieren a la cutícula del cabello, desgastando los mechones plateados.

: las partículas suspendidas en el aire se adhieren a la cutícula del cabello, desgastando los mechones plateados. Agua y cloro : ambos alteran la estructura capilar y resecan las fibras capilares.

: ambos alteran la estructura capilar y resecan las fibras capilares. Productos químicos : las siliconas, sulfatos agresivos y tintes fuertes pueden acumularse sobre la cutícula, lo que altera el pigmento.

: las siliconas, sulfatos agresivos y tintes fuertes pueden acumularse sobre la cutícula, lo que altera el pigmento. Herramientas de calor: abusar de la plancha, tenaza y secadora, degradan la queratina del pelo, sobre todo en el área de las canas.

La buena noticia es que esa tonalidad amarilla no es permanente. Y la principal recomendación de los expertos de Garnier es adoptar una rutina específica para el cabello canoso.

Por ejemplo, esta rutina debe incluir shampoos matizadores con pigmentos violetas o morados, que ayudan a neutralizar los tonos amarillos desde la primera lavada.

Asimismo, se recomienda alternarlos con un shampoo suave (sin sal) para no resecar. De preferencia, utiliza los que tienen extractos de manzanilla, de sábila o de palta.

Otro producto que no te puede faltar son las mascarillas nutritivas, especialmente con aceites ligeros o mantecas restauradoras porque sellan la cutícula y evitan que la fibra capilar absorba contaminantes.

Y por último, pero no menos importante, proteger tu cabello del sol con sombreros o productos con filtro UV puede ser una medida para prevenir que las proteínas del cabello se oxiden nuevamente.

Tip extra

Una dieta equilibrada, rica en vitaminas (B12 y E) o minerales como el magnesio y zinc, contribuye a que la fibra capilar se mantenga fuerte, esto de acuerdo con un artículo de los Laboratorios Cinfa.

Las canas amarillas no deben ser un dolor de cabeza, solo requieren cuidados más específicos. Con estos consejos podrás lucir tu cabello plateado como nunca antes.