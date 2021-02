Edición fotográfica de Dante Cosenza Fuente: AP - Crédito: Charles Krupa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de febrero de 2021 • 00:37

"Una obra es como un animal no solo salvaje sino peligroso". La frase de Guillermo Arriaga enseguida viene a la cabeza frente a esta imagen de "dos perros que retozan después de una tormenta invernal", según consigna la información que se adjunta a esta fotografía. Y es muy probable que la memoria haga ese juego porque el autor escribió -entre muchas otras obras- el guion de la película Amores perros y la novela El salvaje, a mi juicio, dos epígrafes mucho mejores para esta imagen. La clase magistral que el mexicano ofreció durante la pandemia en el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires todavía está online (en filba.org.ar) es imperdible. Después de verla, se acuerde o no con los puntos de vista salvajes de Arriaga -que representa la interesante paradoja de ser cazador y sentir "profundo amor" por los animales-, cada uno sabrá también si ruge o no cómo un tigre.

Conforme a los criterios de Más información