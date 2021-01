Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de enero de 2021 • 18:37

"Hay un nuevo género periodístico, que es buscar el pelo al huevo".

(De Axel Kicillof.)

Cuando tiene razón, tiene razón. Axel Kicillof aseguró que los periodistas le buscamos pelos al huevo. Es verdad. Dijo también que se trata de un nuevo género periodístico. Eso no es cierto. No podría ser nunca un género específico, ya que hurgar en los hechos es inherente a la esencia del periodismo en general y, en particular, del periodismo político. Pero dejemos la discusión académica y pasemos a lo concreto: su última conferencia de prensa en la costa.

Dijo Kicillof: "Hicimos millones de cosas. Si tenemos 75 balnearios que andan bien, con cientos de miles de turistas respetando las normas, puede ser que sea más noticia agarrar a un grupo de 10 o 15 que están haciendo una fiesta, [pero] la gran mayoría cumple las reglas, particularmente los jóvenes. Es mentira que 'el problema son los jóvenes'". Bien por el gobierno. De los funcionarios se espera que cumplan y hagan cumplir las normas. ¿Dónde estaría el pelo en el huevo? En que fueron muchos más que 10 o 15. Punto 2: el que apuntó con el dedito fue Alberto Fernández: "Los que más se descuidan son nuestros jóvenes", dijo.

"La única forma que tiene de contagiarse este virus es adentro de organismos humanos", siguió Kicillof. Ojo con la contundencia. Haciendo uso periodístico del producto eventualmente peludo de la gallina, queremos contarle que en los Estados Unidos cerraron un zoológico porque varios gorilas contrajeron coronavirus y sospechan que se lo contagió un empleado del lugar.

Sentenció Kicillof: "Sabemos que donde más nos contagiamos es en espacios cerrados, en actividades numerosas que se pueden evitar". Error. De haberlo sabido, Alberto Fernández no hubiera organizado el velatorio de Maradona en la Rosada.

Otra: según Kicillof, desde que empezó el operativo y hasta el 12 de enero se vacunó a 51.000 bonaerenses. "Estamos a un ritmo que alcanza los 10.000 por día", dijo. Siendo que empezaron la inmunización el 29 de diciembre, o inocularon muy pocos días o le está fallando el promedio. He aquí un nuevo desafío proteico-capilar.

"Si uno lee los diarios -agregó-, hay países que no accedieron a una sola vacuna". Bien ahí. Pero digamos todo: Israel ya inmunizó al 20% de su población; Emiratos Árabes Unidos, al 10,32%, y Bahrein, al 4,95%. La Argentina está 32º en el ranking, con el 0,24%.

Y la última disquisición proteínica aviaria: según Kicillof: "Siempre se habló de dar las dos dosis. Siempre". ¡Teléfono, Vizzotti ! La gallina puso un huevo.

Conforme a los criterios de Más información