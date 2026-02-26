Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Es una prioridad para el Gobierno avanzar este jueves con la reforma de la ley de Glaciares cuyo objetivo principal es reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente. Pero el oficialismo cuenta con los avales justos: suma 37 senadores solo si referentes del peronismo cordillerano acompañan la iniciativa.

Se trata de un dato político simbólico. En la última sesión preparatoria, los libertarios le arrebataron al PJ la vicepresidencia de la Cámara y los dejaron sin autoridades. El lugar que ocupaba Silvia Sapag (Neuquén), y que el peronismo esperaba retener con Lucía Corpacci (Catamarca), lo ocupó Carolina Moisés (Jujuy), una díscola que fue suspendida del partido por Cristina Kirchner.