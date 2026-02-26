Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Autores en vivo (3)
El Gobierno queda en manos del peronismo para avanzar con la reforma de la ley de glaciares en el Senado
Es una prioridad para el Gobierno avanzar este jueves con la reforma de la ley de Glaciares cuyo objetivo principal es reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente. Pero el oficialismo cuenta con los avales justos: suma 37 senadores solo si referentes del peronismo cordillerano acompañan la iniciativa.
Se trata de un dato político simbólico. En la última sesión preparatoria, los libertarios le arrebataron al PJ la vicepresidencia de la Cámara y los dejaron sin autoridades. El lugar que ocupaba Silvia Sapag (Neuquén), y que el peronismo esperaba retener con Lucía Corpacci (Catamarca), lo ocupó Carolina Moisés (Jujuy), una díscola que fue suspendida del partido por Cristina Kirchner.
La Inspección General de Justicia pidió que se designen veedores oficiales en la AFA para revisar los balances
La Inspección General de Justicia (IGJ) pidió que se designen veedores oficiales en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La presentación fue hecha ante el Ministerio de Justicia de la Nación, horas después de que la AFA incumpliera con un plazo que le había impuesto desde el organismo de control para la presentación de una ampliación documental.
Según confirmaron a LA NACION fuentes del organismo dependiente del Poder Ejecutivo nacional, el pedido de veedores es para acceder a información contable que la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia no presentó a tiempo.
El Gobierno avanza con su apuesta para atraer inversiones con la “Argentina Week” en Nueva York
WASHINGTON.- La apuesta del Gobierno para posicionar al país como un destino atractivo para las inversiones internacionales con la “Argentina Week” en Nueva York, evento que empieza el 9 de marzo y al que asistirán el presidente Javier Milei y varios ministros, avanzó en las últimas horas con la confirmación de la agenda oficial.
La iniciativa, que reunirá a autoridades, líderes de empresas globales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos, se desarrollará en el nuevo edificio del JP Morgan, en la sede del Bank of America y en el consulado argentino en Nueva York, y combinará paneles estratégicos con side events y múltiples reuniones privadas simultáneas, orientadas a generar vínculos y oportunidades de negocio.
Seguí leyendo
"Afectación del orden constitucional". Stornelli denunció a Quintela porque dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″
Toviggino ante la Justicia. Posponen la indagatoria del tesorero de la AFA porque presentó nuevos abogados
"Lo hicieron a las apuradas". El gobierno de Kicillof aceptó un pedido de Tapia para frenar una investigación sobre los fondos de la AFA
- 1
En plena interna con Kicillof, el cristinismo reversiona 678 en el canal del sindicalista Víctor Santa María
- 2
Cuándo empieza a regir la ley de modernización laboral: los aspectos constitucionales
- 3
Corrupción en la Andis: Ornella Calvete dijo que los US$700.000 ya estaban en su departamento cuando se mudó y eran de su padre
- 4
Con sigilo político, el Gobierno ajusta la reforma de la ley de glaciares y negocia con aliados para blindar la votación en el Senado