Aburrimiento, la función docente, castores

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publica anualmente el Índice de Desarrollo Humano, que pondera salud, educación y riqueza en cada país. En 2020, entre 189 países, Suiza está en el segundo puesto, y la Argentina, en el puesto 46. Este ranking no nos hace justicia: el índice no toma en cuenta el factor aburrimiento.

Luis Vergani

DNI 7.756.698

La función docente

La tan comentada actitud de la profesora de La Matanza no debe sorprendernos si analizamos la evolución de la función docente en las últimas décadas. Tradicionalmente se caracterizó por la vocación como valor esencial, y de allí que en una época se los llamaba “apóstoles” y hasta se les atribuía una paternidad secundaria de sus alumnos. Después pasaron a ser “trabajadores de la educación”, en la creencia de que esa denominación casi proletaria solucionaría todos los problemas, pero entre una punta y otra quedó sin atender el problema de la “profesionalidad” en la formación y en su ejercicio, de tal modo que se volviera al reconocimiento social de otra época. Lo peor es que muchos de los “trabajadores de la educación” cambiaron, como tales, el eje de su compromiso, que ya no es con el alumno, sino con el “patrón”, que es el gremio. Esta docente es un ejemplo claro de quién cumple su rol acabadamente.

Luis Antonio Barry

DNI 5.045.830

Victoria

El Presidente califica con encomio a una pedagoga fuera de sí, y alienta así el destrato como método educativo. El Pata Medina preside actos que, por su condición ante la ley, le están vedados, rodeado de literales forajidos. D’Elía se quita en público, desafiante, la tobillera que le fue puesta por la Justicia... Entretanto, Máximo Kirchner, siempre tan simplificador, acusa a los medios de incitar al odio.

¿Algunos de verdad creen que todo ese dislate se cura haciendo la V de la victoria?

Carlos F. E. Neme

nemecar98@gmail.com

Peligro abstracto

Con el fin de defenderse de la imputación generada en el denominado Olivosgate, en que el presidente Fernández violó claramente el art. 205 del Código Penal, que penaliza al que “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, Fernández no tuvo empacho en afirmar que como no hubo contagios el delito no se cometió. En primer lugar, pudo haber habido contagios asintomáticos y esos contagios pudieron propagarse luego entre la población. Pero lo más relevante es que se trata de un delito de peligro abstracto, que no requiere de la existencia de contagios. Y así lo dice el maestro del derecho penal Ricardo Núñez en su manual, parte especial, página 332: “…se consuma aunque en el caso concreto la infracción no haya causado la introducción o extensión de la pandemia”.

Denis Pitté Fletcher

DNI 13.770.195

Castores

Hace más de 50 años, en nuestra Patagonia, una especie no nativa empezó a invadir nuestros espacios. Una plaga imposible de controlar y generadora de daños invaluables. Los castores, estos animales traídos desde otro punto del mundo con la idea de progreso, resultaron de cierta manera inútiles para el desarrollo de la actividad económica. Sin un depredador astuto y hambriento, se sintieron cómodos y comenzaron a apropiarse de lugares sin el consentimiento de sus dueños y con negociaciones casi nulas e irrisorias. Sitio que el castor toma, lo destruye, y su huella se hace visible al poco tiempo. Su hábitat empieza a inundarse y los árboles añosos empiezan a caer, producto de la feroz actividad de estos roedores. El panorama es desolador. Así es como la inserción del castor en la Argentina se asemeja a la idea de populismo que el país tomó como propia hace varias décadas, de la mano de sombríos referentes y sin progreso alguno. Tomando tierras ajenas y exterminando lo que toca. Construyendo madrigueras que se anegan de resentimiento, miseria e ignorancia. Es así como sintiéndose confortable en su hábitat y sabiendo que no hay grandes depredadores a la vista, aniquila cada árbol que se le cruza por delante; asegurando su vida y la de su familia, e importándole poco y nada lo que los rodea.

Lucas Sosa

DNI 33.365.406

Escuela pública

“La escuela pública no debe ser púlpito ni tribuna”.

Que alguien les recuerde esto a los docentes. Y de paso al Sr. Presidente.

Gustavo A. Ramallo

gustavoramallo@gmail.com

Ocho compromisos

He leído con satisfacción los “ocho compromisos” para una Argentina mejor presentados por Juntos por el Cambio. Si comparamos ese manifiesto electoral con los dichos en los últimos días por varios funcionarios del oficialismo, vemos la gran diferencia ética y moral entre unos y otros. Recomiendo que Juntos por el Cambio haga amplia difusión en los medios de ese manifiesto, y también en forma presencial en todas las zonas del país, pues muchos argentinos no tienen habitualmente acceso a los medios televisivos o impresos.

Marcos Ruiz Sáenz

ruiz_marcos@yahoo.com.ar

Gracias

Mi madre padeció un ACV hemorrágico hace algunas semanas y fue atendida en el Hospital Alemán. Estas líneas son solo para alentar nuestra esperanza en tiempos de agobio, dolor y desconcierto. Mi madre está siendo atendida en ese establecimiento por un serio problema de salud. Quiero agradecer y destacar la calidez, eficiencia y comprensión de todo el personal, en todos los niveles de tareas y servicios. Mucha gente muy joven llena de disponibilidad, gran calidad de trato y excelente desempeño. No solo con eficiencia, sino con gran calidez humana. Que sean bendecidos ellos y sus familias en estos tiempos duros en que trabajar también es un riesgo. Y ojalá

ese espíritu impregne a nuestra nación.

Pbro. Victorino Mareque

DNI 14.231.359

